Sarà un 2024 da partenza sprint! Subito gli Europei di pallanuoto e gli Australian Open a gennaio, Mondiali di nuoto a febbraio!

Il 2024 sarà un anno particolarmente ricco e sarà caratterizzato soprattutto dalle Olimpiadi di Parigi. La nuova stagione agonistica si aprirà con una partenza sprint, visto che i primi due mesi del calendario saranno particolarmente ricchi. Si incomincerà già con la United Cup di tennis dal 28 dicembre al 7 gennaio e con il Tour de Ski (30 dicembre-7 gennaio). In prossimità della conclusione delle festività natalizie ci sarà da divertirsi con gli Europei di pallanuoto: uomini in Croazia dal 4 al 16 gennaio, donne nei Paesi Bassi dal 5 al 13 gennaio.

Nel frattempo scatterà anche la Dakar (5-19 gennaio in Arabia Saudita), mentre gli sport invernali saranno nel loro pieno con le varie Coppe del Mondo e anche gli Europei per quanto riguarda short track, speed skating e pattinaggio artistico, ma anche i Mondiali di slittino, senza dimenticarsi delle Olimpiadi Giovanili Invernali (19 gennaio-1° febbraio a Gangwon, Corea del Sud).

Il tennis regalerà grande spettacolo con gli attesissimi Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 15 al 28 gennaio. Da non perdere i Mondiali di ciclocross (2-4 febbraio a Tabor), poi i riflettori saranno puntati sui Mondiali delle discipline acquatiche, eccezionalmente nel cuore dell’inverno e in anno olimpico: dal 2 al 18 febbraio ci sarà da divertirsi a Doha con nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, nuoto di fondo.

CALENDARIO SPORTIVO 2024 (PRIMI DUE MESI)

GENNAIO 25 dicembre-2 gennaio VELA Sydney-Hobart Australia 15 dicembre-3 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna) 28 dicembre-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Garmisch (Germania)/Oberstdorf (Germania)/Innsbruck (Austria)/Bischofshofen (Austria) 28 dicembre-7 gennaio TENNIS United Cup Australia 30 dicembre-7 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Dobbiaco (Italia)/Davos (Svizzera)/Val di Fiemme (Italia) 31 dicembre-7 gennaio TENNIS ATP 250 Hong Kong Hong Kong (Cina) 31 dicembre-7 gennaio TENNIS WTA 500 Brisbane Brisbane (Australia) 1° gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Baal (Belgio) 1-7 gennaio TENNIS ATP 250 Pune Pune (India) 1-7 gennaio TENNIS WTA 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda) 2-4 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Villach (Austria) 3-5 gennaio TENNISTAVOLO WTT Finals maschile Doha (Qatar) 3-10 gennaio VELA Mondiali ILCA 6 femminile Buenos Aires (Argentina) 4 gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Koksijde 4-7 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 4-7 gennaio GOLF PGA Tour – The Sentry Kapalua (USA) 4-16 gennaio PALLANUOTO Europei maschili Dubrovnik/Zagabria (Croazia) 5-7 gennaio SPEED SKATING Europei Heerenveen (Paesi Bassi) 5-13 gennaio PALLANUOTO Europei femminili Eindhoven (Paesi Bassi) 5-19 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita 6 gennaio ATLETICA Cross del Campaccio (World Cross Tour) San Giorgio su Legnano (Italia) 6-7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Adelboden (Svizzera) 6-7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kranjska Gora (Slovenia) 6-7 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Winterberg (Germania) 6-7 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Laas (Italia) 7 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Elgoibar (Spagna) 7 gennaio ATLETICA Maratona di Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 7 gennaio CALCIO FEMMINILE Supercoppa Italiana – Finale Cremona (Italia) 7 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Zonhoven (Belgio) 7 gennaio SKELETON Mondiali juniores Lillehammer (Norvegia) 8-12 gennaio SCI ALPINISMO Europei Flaine/Chamonix (Francia) 8-13 gennaio TENNIS WTA 500 Adelaide Adelaide (Australia) 8-13 gennaio TENNIS WTA 250 Hobart Hobart (Australia) 8-13 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Doha (Qatar) 8-14 gennaio PATTINAGGIO ARTISTICO Europei Kaunas (Lituania) 8-14 gennaio TENNIS ATP 250 Adelaide Adelaide (Australia) 8-14 gennaio TENNIS ATP 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda) 9-14 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 1000 – Malaysia Open Kuala Lumpur (Malesia) 9-14 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Wengen (Svizzera) 10-14 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Ruhpolding (Germania) 10-14 gennaio LOTTA Ranking Series Zagabria (Croazia) 10-28 gennaio PALLAMANO Europei maschili Germania 11-14 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (Hawaii) 11-14 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Invitational Dubai (Emirati Arabi Uniti) 11-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Parigi (Francia) 11-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Parigi (Francia) 11-14 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Flachau (Austria) 12 gennaio SKELETON Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 12-14 gennaio CICLISMO Santos Tour Down Under (femminile) Australia 12-14 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oberstdorf (Germania) 12-14 gennaio KARATE Serie A Atene (Grecia) 12-14 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Wisla (Polonia) 12-14 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Sapporo (Giappone) 12-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Tunisi (Tunisia) 12-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Tunisi (Tunisia) 12-14 gennaio SHORT TRACK Europei Gdansk (Polonia) 13 gennaio FORMULA E Round 1 – Mexico City Città del Messico (Messico) 13 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Scuol (Svizzera) 13-14 gennaio BOB Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 13-14 gennaio CICLOCROSS Campionati Nazionali Varie sedi 13-14 gennaio MOTORSPORT 24 Ore di Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 13-14 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo (valida per Europei) Igls (Austria) 13-20 gennaio HOCKEY PRATO Tornei di qualificazione maschile alle Olimpiadi 2024 Valencia (Spagna)/Muscat (Oman) 13-21 gennaio HOCKEY PRATO Tornei di qualificazione femminile alle Olimpiadi 2024 Ranchi (India)/Valencia (Spagna) 13 gennaio-11 febbraio CALCIO Coppa d’Africa Costa d’Avorio 14-20 gennaio TENNISTAVOLO WTT Contender Doha (Qatar) 15-28 gennaio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia) 16-17 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Szczyrk (Polonia) 16-17 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Bad Gastein (Austria) 16-21 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 750 – Indian Open New Delhi (India) 16-21 gennaio CICLISMO Santos Tour Down Under Australia 16-21 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kitzbuehel (Austria) 17-20 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Laax (Svizzera) 17-21 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Laax (Svizzera) 18-21 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Anterselva (Italia) 18-21 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA) 18-21 gennaio GOLF DP World Tour – Abu Dhabi HSBC Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 18-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Zao (Giappone) 18-21 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Nakiska (Canada) 18-21 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Umhausen (Austria) 19-20 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Val St. Come (Canada) 19-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Zakopane (Polonia) 19-21 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 19-21 gennaio SPEED SKATING Four Continents Salt Lake City (USA) 19 gennaio-1 febbraio MULTISPORT Olimpiadi Giovanili Invernali Gangwon (Corea del Sud) 20 gennaio CICLOCROSS Exact Cross Zonnebeke (Belgio) 20-21 gennaio BOB Mondiali juniores St. Moritz (Svizzera) 20-21 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Jasna (Slovacchia) 20-21 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Arinsal-La Massana (Andorra) 20-21 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Pamporovo (Bulgaria) 21 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Hannut (Belgio) 21 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Benidorm (Spagna) 21-25 gennaio CALCIO Supercoppa Italiana – Final Four Jeddah (Arabia Saudita) 23-24 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Schladming (Austria) 23-28 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Indonesia Masters Jakarta (Indonesia) 23-28 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Goa (India) 24-27 gennaio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA) 24-28 gennaio BIATHLON Europei Brezno (Slovacchia) 24-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Cortina d’Ampezzo (Italia) 24-28 gennaio TENNISTAVOLO Europei Under 21 Skopje (Macedonia del Nord) 24-31 gennaio VELA Mondiali ILCA 7 maschile Adelaide (Australia) 24 gennaio-1 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 24 gennaio-1 febbraio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 25 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Rogla (Slovenia) 25-26 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) St. Moritz (Svizzera) 25-28 gennaio GOLF DP World Tour – Ras al Khaimah Championship Ras al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) 25-28 gennaio RALLY Rally Montecarlo Monaco (Monaco) 25-28 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Schonach (Germania) 25-28 gennaio SALTO CON GLI SCI Mondiali di volo (maschile) Kulm Bad Mitterndorf (Austria) 26 gennaio BOB Coppa del Mondo Lillehammer (Norvegia) 26 gennaio FORMULA E Round 2 – Diriyah Diriyah (Arabia Saudita) 26-27 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Waterville (USA) 26-28 gennaio JUDO Grand Prix Sede da definire (Portogallo) 26-28 gennaio KARATE Premier League Parigi (Francia) 26-28 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Ljubno (Slovenia) 26-28 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Goms (Svizzera) 26-28 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Salt Lake City (USA) 26 gennaio-3 febbraio VELA Mondiali iQFoil Lanzarote (Spagna) 27 gennaio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Astana (Kazakhstan) 27 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Gaborone (Botswana) 27 gennaio CICLISMO Cadel Evans Great Ocean Road Race (femminile) Australia 27 gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Hamme (Belgio) 27 gennaio FORMULA E Round 3 – Diriyah Diriyah (Arabia Saudita) 27-28 gennaio BOB Coppa del Mondo Lillehammer (Norvegia) 27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Garmisch (Germania) 27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo Boi Taull (Spagna) 27-28 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) St. Moritz (Svizzera) 27-28 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Simonhoehe (Austria) 27-28 gennaio SLITTINO Mondiali Altenberg (Germania) 27-28 gennaio VOLLEY Coppa Italia (maschile) – Final Four Bologna (Italia) 28 gennaio ATLETICA Cross della Vallagarina Villa Lagarina (Italia) 28 gennaio CICLISMO Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia 28 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Hoogerheide (Paesi Bassi) 28 gennaio IPPICA GP Amerique Vincennes (Francia) 28 gennaio-3 febbraio SCI ALPINO Mondiali giovanili Portes du Soleil (Francia) 29-31 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Doha (Qatar) 29-31 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Doha (Qatar) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS ATP 250 Montpellier Montpellier (Francia) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS WTA 500 Linz Linz (Austria) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS WTA 250 Hua Hin Hua Hin (Thailandia) 30 gennaio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Ostrava (Repubblica Ceca) 30 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kronplatz (Italia) 30 gennaio-1 febbraio CICLISMO Volta a Mallorca (femminile) Spagna 30 gennaio-4 febbraio BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Thailandia Masters Bangkok (Thailandia) 30 gennaio-4 febbraio PATTINAGGIO ARTISTICO Four Continents Shanghai (Cina) 31 gennaio-3 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Alleghe (Italia) 31 gennaio-4 febbraio CICLISMO Volta Valenciana Spagna 31 gennaio-4 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Chamonix (Francia) 31 gennaio-4 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Mountain (USA) 31 gennaio-4 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Mountain (USA) FEBBRAIO 1-2 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Jaufental (Italia) 1-3 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Deer Valley (USA) 1-4 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Seefeld (Austria) 1-4 febbraio GOLF PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach (USA) 1-4 febbraio GOLF DP World Tour – Bahrain Championship Bahrain 1-4 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Garmisch (Germania) 2 febbraio SKELETON Coppa del Mondo (valida come Europei) Sigulda (Lettonia) 2-3 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A Montichiari (Italia) 2-3 febbraio SLITTINO Europei juniores St. Moritz (Svizzera) 2-4 febbraio BOB Coppa del Mondo (valida come Europei) Sigulda (Lettonia) 2-4 febbraio CICLISMO SU PISTA Nations Cup Adelaide (Australia) 2-4 febbraio CICLOCROSS Mondiali Tabor (Repubblica Ceca) 2-4 febbraio JUDO Grand Slam Parigi (Francia) 2-4 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Willingen (Germania) 2-4 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Gudauri (Georgia) 2-4 febbraio SPEED SKATING Coppa del Mondo Quebec City (Canada) 2-4 febbraio TENNIS Coppa Davis – Turno preliminare Varie sedi 2-5 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Villars (Svizzera) 2-10 febbraio TUFFI Mondiali Doha (Qatar) 2-10 febbraio NUOTO ARTISTICO Mondiali Doha (Qatar) 2 febbraio-15 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20 Varie sedi 2 febbraio-16 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile) Varie sedi 3 febbraio ATLETICA World Cross Tour (gold) Eldoret (Kenya) 3 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile): Italia-Inghilterra Roma (Italia) 3 febbraio TIRO CON L’ARCO Indoor World Series Finals Las Vegas (USA) 3-4 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 3-4 febbraio SLITTINO NATURALE Mondiali Jaufental (Italia) 3-8 febbraio NUOTO DI FONDO Mondiali Doha (Qatar) 4 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Boston (USA) 4-13 febbraio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Rabat (Marocco) 4-17 febbraio PALLANUOTO Mondiali Doha (Qatar) 5-11 febbraio SCI DI FONDO Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Marsiglia Marsiglia (Francia) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Cordoba Cordoba (Argentina) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Dallas Dallas (USA) 5-11 febbraio TENNIS WTA 500 Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 6 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Torun (Polonia) 6-8 febbraio MOTOGP Test Sepang (Malesia) 6-11 febbraio COMBINATA NORDICA Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 7 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Maldegem (Belgio) 7-11 febbraio SALTO CON GLI SCI Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 7-18 febbraio BIATHLON Mondiali Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca) 8-11 febbraio BASKET Tornei di qualificazione femminili alle Olimpiadi 2024 Anversa (Belgio)/Xi’an (Cina)/Belen (Brasile)/Sopron (Ungheria) 8-11 febbraio CICLISMO UAE Tour (femminile) Emirati Arabi Uniti 8-11 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Otepaeae (Estonia) 8-11 febbraio GOLF PGA Tour – WM Phoenix Open Scottsdale (USA) 8-11 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Bakuriani (Georgia) 8-11 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Calgary (Canada) 9-11 febbraio KARATE Europei giovanili Tbilisi (Georgia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Barcellona (Spagna) 9-11 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Kayseri (Turchia) 9-11 febbraio SPEED SKATING Mondiali juniores Hachinohe City (Giappone) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Torino (Italia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Torino (Italia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Lima (Perù) 9-11 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Canmore (Canada) 9-11 febbraio SHORT TRACK Coppa del Mondo Dresda (Germania) 10 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Lievin (Francia) 10 febbraio CICLISMO Figueira Champions Classic Portogallo 10 febbraio CICLOCROSS Superprestige Middelkerke (Belgio) 10 febbraio FORMULA E Round 4 – Hyderabad Hyderabad (India) 10-11 febbraio BMX Coppa del Mondo (racing) Rotorua (Nuova Zelanda) 10-11 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Lake Placid (USA) 10-11 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Bansko (Bulgaria) 10-11 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Soldeu (Andorra) 10-11 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lac-Beauport (Canada) 10-11 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 10-14 febbraio CICLISMO Tour of Oman Oman 10-18 febbraio NUOTO Mondiali Doha (Qatar) 10-18 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Granada (Spagna) 11 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) New York (USA) 11 febbraio CICLISMO Clasica de Almeria Spagna 11 febbraio CICLOCROSS X20 Trofee Lille (Belgio) 11 febbraio RUGBY Sei Nazioni (maschile): Irlanda-Italia Dublino (Irlanda) 11 febbraio FOOTBALL AMERICANO Super Bowl Paradise (USA) 11-17 febbraio TENNIS WTA 1000 Doha Doha (Qatar) 12-14 febbraio TUFFI GRANDI ALTEZZE Mondiali Doha (Qatar) 12-18 febbraio LOTTA Europei Bucarest (Romania) 12-18 febbraio TENNIS ATP 500 Rotterdam Rotterdam (Paesi Bassi) 12-18 febbraio TENNIS ATP 500 Buenos Aires Buenos Aires (Argentina) 12-18 febbraio TENNIS ATP 250 Delray Beach Delray Beach (USA) 12-20 febbraio SOLLEVAMENTO PESI Europei Sòfia (Bulgaria) 14-18 febbraio BADMINTON Europei a squadre Sede da definire 14-18 febbraio BASKET Coppa Italia maschile – Final Eight Torino (Italia) 14-18 febbraio CICLISMO Volta Algarve Portogallo 14-18 febbraio CICLISMO Vuelta Andalucia Spagna 14-18 febbraio CICLISMO SU PISTA Europei Apeldoorn (Paesi Bassi) 14-18 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Crans Montana (Svizzera) 15 febbraio ATLETICA Continental Tour (gold) Melbourne (Australia) 15-16 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Blue Mountain (Canada) 15-17 febbraio JUDO Grand Slam Tel Aviv (Israele) 15-17 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe) Calgary (Canada) 15-18 febbraio CICLISMO Volta Comunitat Valenciana (femminile) Spagna 15-18 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 15-18 febbraio GOLF PGA Tour – The Genesis Invitational Pacific Palisades (USA) 15-18 febbraio RALLY Rally Svezia Svezia 15-18 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kvitfjell (Norvegia) 15-18 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Vatra Dornei (Romania) 15-18 febbraio SPEED SKATING Mondiali (singole distanze) Calgary (Canada) 15-25 febbraio BEACH SOCCER Mondiali Dubai (Emirati Arabi Uniti) 16 febbraio SKELETON Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 16-17 febbraio SLITTINO Mondiali juniores Lillehammer (Norvegia) 16-18 febbraio BASKET Coppa Italia femminile – Final Four Torino (Italia) 16-18 febbraio KARATE Serie A Larnaca (Cipro) 16-18 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Rasnov (Romania) 16-18 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Sapporo (Giappone) 16-18 febbraio SHORT TRACK Coppa del Mondo Gdansk (Polonia) 16-23 febbraio VELA Europei ILCA Atene (Grecia) 16-25 febbraio TENNISTAVOLO Mondiali a squadre Busan (Corea del Sud) 17 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Sint-Niklaas (Belgio) 17-18 febbraio ATLETICA Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia) 17-18 febbraio BOB Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 17-18 febbraio GINNASTICA RITMICA Serie A Chieti (Italia) 17-18 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Theodore Wirth Park (USA) 17-18 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 17-18 febbraio VOLLEY Coppa Italia (femminile) – Final Four Sede da definire 18 febbraio CICLOCROSS X20 Trofee Bruxelles (Belgio) 18-24 febbraio TENNIS WTA 1000 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 19-20 febbraio MOTOGP Test Lusail (Qatar) 19-24 febbraio TIRO CON L’ARCO Europei Indoor Varazdin (Croazia) 19-25 febbraio CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti 19-25 febbraio TENNIS ATP 500 Rio de Janeiro Rio de Janeiro (Brasile) 19-25 febbraio TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico) 19-25 febbraio TENNIS ATP 250 Doha Doha (Qatar) 20-21 febbraio VOLLEY Challenge Cup – Finale d’andata (maschile e femminile) Sedi da definire 21-23 febbraio F1 Test Sakhir (Bahrain) 22-24 febbraio SKELETON Mondiali Winterberg (Germania) 22-25 febbraio BASKET Qualificazioni Europei maschili 2025 Varie sedi 22-25 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Cottbus (Germania) 22-25 febbraio GOLF PGA Tour – Mexico Open Vallarta (Messico) 22-25 febbraio GOLF DP World Tour – Magical Kenya Open Nairobi (Kenya) 22-25 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Oberstdorf (Germania) 22-25 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Il Cairo (Egitto) 22-25 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Il Cairo (Egitto) 22-25 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Val Martello (Italia) 22-25 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Reiteralm (Austria) 22-25 febbraio SHORT TRACK Mondiali juniores Gdansk (Polonai) 23 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Madrid (Spagna) 23-24 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A Ancona (Italia) 23-25 febbraio SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia) 23-25 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Hinzenbach (Austria) 23-25 febbraio TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 24 febbraio CICLISMO Faun-Ardèche Classic Francia 24 febbraio CICLISMO Omloop Het Nieuwsblad Belgio 24 febbraio CICLISMO Omloop Het Nieuwsblad (femminile) Belgio 24-25 febbraio BMX Coppa del Mondo (racing) Brisbane (Australia) 24-25 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Val di Fassa (Italia) 24-25 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Palisades Tahoe (USA) 24-25 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Sigulda (Lettonia) 24-25 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Krynica (Polonia) 24-25 febbraio TRIATHLON Coppa del Mondo Napier (Nuova Zelanda) 24 febbraio-3 marzo BOB Mondiali Winterberg (Germania) 24 febbraio-3 marzo VELA Mondiali 470 Palma di Maiorca (Spagna) 25 febbraio ATLETICA World Cross Tour (gold) Albufeira (Portogallo) 25 febbraio CICLISMO Faun Drome Classic Francia 25 febbraio CICLISMO Kuurne-Brussel-Kuurne Belgio 25 febbraio-3 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile): Francia-Italia Parigi (Francia) 25 febbraio-3 marzo SKATEBOARD WST Park Dubai (Emirati Arabi Uniti) 26 febbraio-3 marzo PATTINAGGIO ARTISTICO Mondiali juniores Taipei City (Cina Taipei) 26 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 500 San Diego San Diego (USA) 26 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 250 Austin Austin (USA) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 500 Acapulco Acapulco (Messico) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 500 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 250 Santiago Santiago (Cile) 27-28 febbraio VOLLEY Challenge Cup – Finale di ritorno (maschile e femminile) Sedi da definire 27 febbraio-3 marzo BADMINTON BWF World Tour – German Open Mulheim (Germania) 27 febbraio-5 marzo TIRO A SEGNO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Santo Domingo (Repubblica Dominicana) 27 febbraio-5 marzo TIRO A VOLO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Santo Domingo (Repubblica Dominicana) 28 febbraio CICLISMO Trofeo Laigueglia Italia 28 febbraio-3 marzo PALLAMANO Qualificazioni Europei femminili, seconda finestra Varie sedi 29 febbraio-3 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Oslo (Norvegia) 29 febbraio-3 marzo GOLF PGA Tour – The Classic Palm Beach Gardens (USA) 29 febbraio-3 marzo GOLF DP World Tour – SDC Championship Eastern Cape (Sudafrica) 29 febbraio-3 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Lahti (Finlandia) 29 febbraio-3 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kvitfjell (Norvegia) 29 febbraio-3 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Oberwiesenthal (Germania) 29 febbraio-3 marzo TUFFI Coppa del Mondo Montreal (Canada) 30 febbraio-2 marzo F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain)

