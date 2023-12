Salto con gli sci, Stefan Kraft infila la quarta vittoria di fila sul trampolino grande di Lillehammer

Stefan Kraft prosegue la sua impressionante striscia vincente in avvio di stagione, trionfando anche sul trampolino grande HS140 di Lillehammer e conquistando il quarto successo consecutivo su altrettante competizioni disputate sin qui nelle prime due tappe della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Per il fuoriclasse austriaco si tratta inoltre della 34ma affermazione individuale (ed il podio numero 102) della carriera nel massimo circuito, con la concreta prospettiva di incrementare questi numeri nelle prossime settimane. Kraft ha dettato legge anche oggi, nella seconda gara del weekend norvegese, firmando il miglior punteggio in entrambe le serie ed imponendosi alla fine con 5.9 punti di margine sul tedesco Andreas Wellinger.

Quest’ultimo si è letteralmente superato nella seconda parte di gara con un salto strepitoso, guadagnando un paio di posizioni e bissando la piazza d’onore di ieri (terzo podio di fila) davanti all’austriaco Jan Hoerl per una lunghezza. Ai piedi del podio il teutonico Karl Geiger al quarto posto con un gap di 9.5 punti dalla vetta e di 2.6 dalla top3. Da evidenziare l’incoraggiante prestazione del giapponese Ryoyu Kobayashi, 5° assoluto e migliore del lotto tra gli atleti che non fanno parte della squadra tedesca e austriaca.

Zona punti mancata di poco dai due saltatori italiani qualificati per la gara odierna, con Alex Insam 32° a 1.8 punti dalla top30 ed un buon Andrea Campregher 36° a 4 punti dal pass per la seconda serie. Francesco Cecon e Giovanni Bresadola erano invece usciti di scena nelle qualificazioni pomeridiane, non riuscendo a superare il taglio dei migliori 50.

