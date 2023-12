Salto con gli sci: Josephine Pagnier si regala la prima gioia in Coppa del Mondo a Lillehammer, italiane oltre il 30° posto

Si è conclusa la gara domenicale sul trampolino grande in quel di Lillehammer per quel che concerne la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. Arriva la prima gioia in carriera per Josephine Pagnier: la francese si regala un 272.4 di grande sorriso, dopo aver saltato 140.5 e 134.5 metri nelle sue due prove, corrispondenti a 142.5 e 129.9 punti.

Quello odierno è uno dei podi più giovani che si siano mai visti: con Pagnier, 21 anni, ci sono Alexandria Loutitt (19) e Eirin Maria Kvandal (21 anche lei). Per la canadese 267.5 con la soddisfazione del miglior salto della seconda serie (135.5 metri e 131.1 punti), per la norvegese 252.8 e capacità di evitare il recupero della connazionale Silje Opseth, che rimane giù dal podio per un punto e un decimo. Completa la top 5 la slovena Ema Klinec, che rimane a 250.7 dopo aver commesso qualche imperfezione di troppo nel secondo salto.

A completare la top ten ci sono innanzitutto le due nipponiche di punta, Sara Takanashi e Yuki Ito, con rispettivamente 245.4 e 241.7 punti. La tedesca Katharina Schmid è ottava a 236, poi è nona l’austriaca Marita Kramer con 233.2 e decima la slovena Nika Kriznar a 233.

Per quel che riguarda l’Italia, va fuori direttamente in qualificazione Jessica Malsiner (46° posto), mentre escono nella prima serie sia Annika Sieff che Lara Malsiner, rispettivamente con 81.9 e 68.4 punti (32° e 36° punteggio).

Foto: LaPresse