Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Engelberg. 7 azzurri impegnati tra settore maschile e femminile

Si preannuncia una settimana molto interessante per il salto con gli sci, con il trampolino grande di Engelberg che ospiterà due gare maschili e altrettante femminili valevoli per la Coppa del Mondo 2023-2024. Fari puntati dunque sul Large Hill svizzero (con punto HS fissato a 140 metri) a partire da giovedì 14 fino a domenica 17 dicembre per l’ultimo appuntamento prima della mitica Tournée.

L’Italia proverà a ben figurare in entrambi i settori con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti sin qui ad inizio stagione, e per l’occasione il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha convocato complessivamente 7 atleti. Annika Sieff e le sorelle Lara e Jessica Malsiner prenderanno parte ad un raduno di allenamento in quel di Seefeld dall’11 al 13 dicembre per poi raggiungere Engelberg insieme ai tecnici Sebastian Colloredo e Gabriele Zambelli.

Tra gli uomini sono stati confermati invece i quattro nomi presenti nelle precedenti tappe del circuito maggiore: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam e Andrea Campregher, accompagnati dai tecnici Jakub Jiroutek e Michel Lunardi. Va avanti intanto la trasferta scandinava dell’Intercontinental Cup, con il prossimo atto previsto sul trampolino piccolo norvegese di Notodden (15-16 dicembre), in cui verranno schierate Martina Ambrosi e Asia Marcato.

Foto: Lapresse