Salto con gli sci, Coppa del Mondo maschile Engelberg 2023. Cominciano le “Classiche”, siamo al prologo della Tournée

È il momento di un ‘Grande classico’ della Coppa del mondo maschile di salto con gli sci. Come d’abitudine, l’ultima tappa prima del Santo Natale si disputa a Engelberg (Svizzera). L’appuntamento rossocrociato, previsto per il 16 e 17 dicembre, rappresenta inoltre una sorta di antipasto in vista della Tournée dei 4 Trampolini.

Spesso, i favoriti per la storica manifestazione incastonata nelle vacanze natalizie possono essere intuiti osservando quanto accade sul Gros-Titlis-Schanze. Facendo però la debita tara legata alla parabola di forma e alle condizioni trovate da ognuno.

La caratteristica principale dell’impianto edificato proprio nel cuore della Confederazione elvetica è rappresentata dal fatto di essere sovente caratterizzato dal vento alle spalle. Cionondimeno, si aprono talvolta delle finestre di calma piatta (se non addirittura di aria frontale) che possono fornire un grande vantaggio a chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°4

Luogo: Engelberg (Svizzera)

Impianto: Gross-Titlis-Schanze (HS140)

Competizioni ospitate: 66

Prima gara: 2 marzo 1980

Ultima gara: 18 dicembre 2022

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 – ZIOBRO Jan (POL)

2013 – STOCH Kamil (POL)

2014 – FREITAG Richard (GER)

2014 – KOUDELKA Roman (CZE)

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – PREVC Peter (SLO)

2016 – HAYBÖCK Michael (AUT)

2016 – PREVC Domen (SLO)

2017 – FANNEMEL Anders (NOR)

2017 – FREITAG Richard (GER)

2018 – GEIGER Karl (GER)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – GEIGER Karl (GER)

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – KUBACKI Dawid (POL)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

10 – STOCH Kamil [POL] (2-6-2)

8 – AMMANN Simon [SUI] (3-4-1)

4 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (3-1-0)

4 – GEIGER Karl [GER] (2-1-1)

4 – HAYBÖCK Michael [AUT] (1-1-2)

4 – ZYLA Piotr [POL] (0-2-2)

3 – PREVC Peter [SLO] (2-1-0)

3 – PREVC Domen [SLO] (1-2-0)

3 – LANISEK Anze [SLO] (1-0-2)

3 – KRAFT Stefan [AUT] (0-1-2)

3 – KASAI Noriaki [JPN] (0-0-3)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-0-0)

2 – KOUDELKA Roman [CZE] (1-1-0)

2 – KUBACKI Dawid [POL] (1-1-0)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (0-2-0)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-0)

1 – FETTNER Manuel [AUT] (0-1-0)

1 – HUBER Daniel [AUT] (0-0-1)

1 – HÖRL Jan [AUT] (0-0-1)

1 – ZAJC Timi [SLO] (0-0-1)

1 – LINDVIK Marius [NOR] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

64 (16-21-27) – AUSTRIA

24 (11-9-4) – GERMANIA [All-Inclusive]

23 (5-10-8) – POLONIA

21 (7-6-8) – FINLANDIA

19 (8-3-8) – NORVEGIA

16 (7-4-4) – SLOVENIA [All-Inclusive]

12 (5-3-4) – GIAPPONE

12 (4-6-2) – SVIZZERA

6 (2-2-2) – REP.CECA [All-Inclusive]

3 (2-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – USA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 4

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 8° il 18 dicembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 5 su 9

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 30° il 17 dicembre 2022

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 40° il 18 dicembre 2022

Foto: La Presse