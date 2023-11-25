Salto con gli sci
Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2023-2024: punti e graduatoria. Kraft davanti a tutti, 28° Insam
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2023-2024
1. KRAFT S. AUT 100
2. 2. PASCHKE P. GER 80
3. 3. LEYHE S. GER 60
4. WELLINGER A. GER 50
5. TSCHOFENIG D. AUT 45
6. 6. KOBAYASHI R. JPN 40
7. 7. RAIMUND P. GER 36
8. 8. ZAJC T. SLO 32
9. 9. HAYBOECK M. AUT 29
10. 10. HOERL J. AUT 26
11. GEIGER K. GER 24
12. HAMANN M. GER 22
13. 13. PREVC P. SLO 20
14. DESCHWANDEN G. SUI 18
15. LANISEK A. SLO 16
16. 16. GRANERUD H. NOR 15
17. PREVC D. SLO 14
18. 18. AALTO A. FIN 13
19. 19. KYTOSAHO N. FIN 12
19. 19. AIGNER C. AUT 12
21. 21. KUBACKI D. POL 10
22. 22. TANDE D. NOR 9
23. 23. LINDVIK M. NOR 8
24. 24. VALTO K. FIN 7
25. 25. FETTNER M. AUT 6
26. 26. AMMANN S. SUI 5
27. 27. NIKAIDO R. JPN 4
28. 28. INSAM A. ITA 3
29. 29. JELAR Z. SLO 2
30. 30. ZOGRAFSKI V. BUL 1
Foto: LaPresse