Seguici su

Salto con gli sci Sci Nordico

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2023-2024: punti e graduatoria. Kraft davanti a tutti, 28° Insam

Salto con gli sci Sci Nordico

Salto con gli sci: a Ruka Wellinger sopra Deschwanden e Leyhe, poker azzurro di qualificati

Salto con gli sci Sci Nordico

Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023-24. Granerud, a te il cerino! Il bis nella classifica generale è tabù ormai da un ventennio

Salto con gli sci Sci Nordico

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Kuusamo 2023. È la Slovenia a comandare sul temibile Rukatunturi

Salto con gli sci

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2023-2024: punti e graduatoria. Kraft davanti a tutti, 28° Insam

Pubblicato

7 secondi fa

il

Alex Insam

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2023-2024

1. KRAFT S. AUT 100
2. 2. PASCHKE P. GER 80
3. 3. LEYHE S. GER 60
4. WELLINGER A. GER 50
5. TSCHOFENIG D. AUT 45
6. 6. KOBAYASHI R. JPN 40
7. 7. RAIMUND P. GER 36
8. 8. ZAJC T. SLO 32
9. 9. HAYBOECK M. AUT 29
10. 10. HOERL J. AUT 26
11. GEIGER K. GER 24
12. HAMANN M. GER 22
13. 13. PREVC P. SLO 20
14. DESCHWANDEN G. SUI 18
15. LANISEK A. SLO 16
16. 16. GRANERUD H. NOR 15
17. PREVC D. SLO 14
18. 18. AALTO A. FIN 13
19. 19. KYTOSAHO N. FIN 12
19. 19. AIGNER C. AUT 12
21. 21. KUBACKI D. POL 10
22. 22. TANDE D. NOR 9
23. 23. LINDVIK M. NOR 8
24. 24. VALTO K. FIN 7
25. 25. FETTNER M. AUT 6
26. 26. AMMANN S. SUI 5
27. 27. NIKAIDO R. JPN 4
28. 28. INSAM A. ITA 3
29. 29. JELAR Z. SLO 2
30. 30. ZOGRAFSKI V. BUL 1

Foto: LaPresse

Argomenti correlati: