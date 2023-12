Biathlon, Sebastian Samuelsson costretto a saltare la sprint di Lenzerheide: il motivo del forfait

Arriva purtroppo un nuovo pesantissimo forfait in vista delle Sprint di Lenzerheide, nell’ambito della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Oltre alla francese Lou Jeanmonnot, seconda nella classifica generale femminile, si deve fermare infatti anche il numero 2 del circuito maschile in seguito alla positività al Covid-19.

Stiamo parlando di Sebastian Samuelsson, che ha reso nota la sua situazione sui social raccontando di essersi svegliato con sintomi da raffreddore per poi avere esito positivo al tampone. Non si tratta dunque di una semplice influenza per il 26enne svedese, costretto sicuramente a saltare la sprint di venerdì 15 e (di conseguenza) l’inseguimento di sabato 16 dicembre in Svizzera.

Uno stop sanguinoso in ottica rincorsa alla Sfera di Cristallo, anche nel caso in cui dovesse recuperare in extremis per disputare la mass start della domenica. Il campione del mondo in carica della partenza in linea si trova infatti al secondo posto nella generale, a -9 dal pettorale giallo Tarjei Boe e soprattutto a +52 su un minaccioso Johannes Boe, che rischia di scappare via rispetto a Samuelsson nel corso del weekend elvetico.

Foto: Lapresse