Volley, Perugia strapazza l’Halkbank di Ngapeth a Abdel-Aziz! Block Devils in finale al Mondiale per Club

Perugia ha sconfitto l’Halkbank Ankara con un perentorio 3-0 (25-14; 25-16; 31-29) e si è qualificata alla finale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils hanno giganteggiato in lungo e in largo a Bangalore (India), surclassando in maniera perentoria la compagine turca in quello che poteva considerarsi come un atto conclusivo anticipato. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti non hanno fatto alcuno sconto al sodalizio anatolico, neutralizzando in maniera nitida due fuoriclasse enormi come Nimir Abdel-Aziz ed Earvin Ngapeth.

I rossoneri hanno reso tutto facile grazie a un attacco ficcante, a una maggiore qualità a muro (9-3) e a un servizio più risolutivo (5-2). Perugia, che in questa rassegna iridata non ha lasciato per strada nemmeno un set (tre vittorie per 3-0), tornerà in campo domani (domenica 10 dicembre, ore 16.00) per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Brasile. La corazzata umbra, che in questa stagione ha già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, se la dovrà vedere contro la vincente della semifinale tra i giapponesi del Suntory Sunbirds e i brasiliani dell’Itambé Minas.

Perugia ha dominato il primo set in maniera perentoria, firmando un parziale di 4-0 in apertura e issandosi poi sul 10-2, grazie anche a qualche errore di troppo degli avversari, all’eccellente qualità garantita da Semeniuk e Plotnytskyi e ai muri di Flavio. I Block Devils hanno espresso l’eccellente potenziale anche nelle fasi seguenti (14-7, 18-9 e 20-10), con Giannelli eccezionale in cabina di regia ed Herrera tonico in attacco supportato dai due schiacciatori. Abdel-Aziz e Ngapeth sono stati opachi e l’Halkbank è sempre stato in totale balia della compagine umbra, che ha controllato il finale di set e si è imposta con uno scarto di undici punti.

Perugia si è prontamente portata in vantaggio di un break nel secondo parziale (6-4 e 8-6), poi due muri perentori di Solé e un’invenzione di Giannelli valgono il +4 (11-7). I Block Devils conservano il margine fino all’ace di Semeniuk (18-14) e allungano con un’altra stampatona di Solè su Abdel-Aziz (19-14). Finale di totale amministrazione sotto i colpi di Herrera, Plotnytskyi e Semeniuk grazie a cui Perugia si issa sul 2-0 mettendo l’Halkbank Ankara con le spalle al muro.

L’avvio della terza frazione è punto a punto (9-9 e 11-11). Perugia allunga sul 14-11 trascinata dal turno in battuta di Plotnytskyi. Abdel-Aziz, Ngapeth e Perrin suonano la carica per la rimonta (15-14). Si procede punto a punto fino al 18-18, poi Ngapeth trova un ace e Matic si esalta con una palla a filo rete per il 20-18. Perrin firma il diagonale del 20-22, ma Semeniuk sale in cattedra con un pallonetto e una staffilata per il pareggio a quota 22. Perugia si procura un match-point con il muro di Solé su Ngapeth, ma Herrera sbaglia al servizio (24-24).

I Block Devils hanno un’altra occasione grazie al diagonale di Semeniuk, ma Ngapeth annulla con un mani-out. Chance per l’Halkbank con l’ace di Abdel-Aziz, che però sbaglia il turno successivo (26-26). L’Halkbank ha altre tre occasioni: la prima annullata da Plotnytskyi, la seconda da un errore al servizio di Matic, la terza da una parallela di Semeniuk (29-29). Herrera mura Abdel-Aziz e poi Perugia chiude i conti con personalità.

A mettersi in mostra sono stati soprattutto lo schiacciatore Kamil Semeniuk (15) e l’opposto Jaime Jesus Herrera (13, preferito a Wassim Ben Tara. I centrali Sebastian Solé (9, 5 muri) e Flavio Gualberto (8) sono risultati particolarmente tonici al pari del martello Oleh Plotnytskyi (8) sotto la regia di Simone Giannelli e con l’aiuto del libero Massimo Colaci. Prova non così brillante, tra le fila dell’Halkbank Ankara, per il bomber Nimir Abdel-Aziz (9) ed il fuoriclasse Earvin Ngapeth (7), 6 per l’altro schiacciatore John Gordon Perrin ed 8 per il centrale Mert Matic.

