Rugby, Zebre Parma e Benetton Treviso, derby natalizio per puntare in alto

Si disputa questo sabato, con fischio d’inizio alle ore 14, il primo derby italiano dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi scenderanno dunque in campo le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Un derby natalizio – il prossimo sarà il 30 dicembre – fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre.

Le Zebre Parma sono attualmente quattordicesime con 11 punti, ma rispetto a un anno fa stanno giocando meglio, hanno ottenuto la prima vittoria dopo oltre 12 mesi e, di fatto, la zona playoff non è lontanissima grazie ai punti di bonus conquistati. Vincere il derby darebbe il giusto morale a una squadra ancora in cerca di se stessa.

“Conosciamo il sistema di gioco del Benetton Rugby, così come loro conoscono altrettanto bene il nostro. Credo che la partita si deciderà nelle fasi di conquista: dovremo cercare di mettere pressione su ogni pallone e in ogni situazione. È un avvio di stagione diverso: la confidenza è alta ma continuerà a crescere solo tramite i risultati. Abbiamo totalizzato gli stessi punti dello scorso anno, ma questo non vuol dire che dobbiamo rilassarci. Al contrario, dobbiamo lavorare ancor più duramente per dimostrare di aver cambiato marcia e di essere davvero una squadra diversa” ha dichiarato Andrea Zambonin alla vigilia.

Dall’altra parte c’è la Benetton Treviso, attualmente sesta con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. È stato un ottimo avvio di stagione per i veneti, soprattutto guardando alla fase difensiva, mentre Marco Bortolami è ancora alla ricerca di quelle soluzioni offensive che permettano alla sua squadra di rendersi più spesso pericolosa palla in mano.

“Le Zebre stanno disputando una stagione migliore dell’anno scorso, noi dovremo seguire il game plan ed i diktat dello staff; non sarà una gara facile. Le Zebre giocheranno in casa di fronte ai loro tifosi e noi dobbiamo scendere in campo con l’approccio giusto. Per noi avanti si tratta di controbattere la loro fisicità: questo sarà il focus principale della gara. Dovremo imporci in mischia, anche se sappiamo che i loro avanti sono ben strutturati; sarà una bella sfida per noi della prima linea” le parole, invece, di Siua Maile.

Foto: Alessio Tarpini – LPS

