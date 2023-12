Rugby, per Benetton e Zebre una partenza migliore rispetto a 12 mesi fa

Si è conclusa la settima giornata dell’United Rugby Championship e con la pausa per le coppe europee alle porte è il momento di tirare le prime somme. E per le due franchigie italiane la stagione 2023/24 è iniziata decisamente meglio rispetto a un anno fa.

Partiamo dalla Benetton Treviso, attualmente al sesto posto in classifica e in piena zona playoff. Un risultato frutto di 5 vittorie, 1 pareggio (in casa col Munster) e una sola sconfitta (a Glasgow). Tutto questo pur avendo il secondo peggior attacco del torneo, ma che viene bilanciata dall’ottima difesa dei biancoverdi. Ma un anno fa, dopo sette giornate, come era andata Treviso?

Per i veneti erano arrivate tre vittorie, ma ben quattro sconfitte. E, soprattutto, erano arrivate tre pesanti sconfitte in altrettante trasferte, con un problema lontano da Monigo che per la Benetton si è trascinata tutta la stagione. Quest’anno, invece, su tre trasferte sono arrivate due vittorie, che hanno fatto la differenza paragonando le due stagioni.

Guardando alle Zebre Parma, invece, sarebbe facile dire che ci voleva poco a fare meglio di un anno fa, quando arrivarono tutte sconfitte nella stagione. E, dunque, i primi sette turni erano state sette sconfitte. Quest’anno i ko sono 5, invece, con una vittoria e un pareggio che hanno allontanato i fantasmi per la franchigia federale. Certo, la parte alta della classifica è ancora lontana, ma il gioco mostrato dalle Zebre e i primi risultati fanno ben sperare per il futuro.

