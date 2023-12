Calcio femminile, Andrea Soncin: “Il secondo posto nel girone di Nations League sarebbe un risultato storico”

Dopo la grande impresa di venerdì scorso a Pontevedra, la Nazionale italiana di calcio femminile è chiamata a confermarsi domani sera (ore 19) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma contro la Svizzera nell’ultimo incontro del gruppo 4 di Nations League 2023-2024. Bella occasione per la formazione di Andrea Soncin, che potrebbe superare in extremis la Svezia (impegnata a Malaga) al secondo posto nel girone garantendosi così la certezza di restare in Lega A.

Ospite di “Radio Anch’io Sport”, programma di Rai Radio 1, il CT azzurro ha parlato del clamoroso exploit in Spagna e dell’importante sfida di domani con la Svizzera: “Il secondo posto in Nations League sarebbe un risultato altrettanto storico. Eravamo molto convinti di poter fare questa impresa. Avevo fiducia prima della partita per la disponibilità e la grande determinazione che stanno mettendo le ragazze“.

“È un risultato storico, che può tracciare ancora di più la strada che dobbiamo percorrere da qui in avanti. Diventa fondamentale la partita di domani sera contro la Svizzera, si può guardare al futuro con grande fiducia. Con le elvetiche dobbiamo riuscire a creare una costanza di prestazioni per arrivare al meglio all’Europeo“, prosegue Soncin.

Sull’importanza della partita di domani sera: “La Nations League prepara il ranking per la qualificazione all’Europeo e quindi avere una posizione migliore può rendere più agevole il raggruppamento. Indipendentemente dalla qualificazione, il nostro è un percorso di crescita. La Nazionale è sotto gli occhi di tutti, ma può aiutare tutto il movimento a crescere, a svilupparsi e ad attirare ancora maggiore attenzione“.

