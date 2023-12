Rugby: nello scontro della Vigilia Rovigo espugna Padova per 12-10

Andato in scena oggi il derby tra Petrarca Padova e Rovigo Rugby, valido per la nona giornata del campionato di Serie A elite. Gli ospiti riescono ad imporsi allo scadere per 12-10 volando in seconda posizione in classifica alle spalle del Viadana.

Il piede di Tebaldi muove il tabellino nel primo tempo, poi la meta di Fernandez fa volare i padroni di casa sul 10-0. Partita che sembra finita, invece no: al 66′ Giulian accorcia le distanze, mentre Cadorini proprio allo scadere timbra la meta del sorpasso e firma l’apoteosi degli ospiti.

Petrarca Padova – Rovigo Rugby 10-12

Petrarca Rugby: Esposito; Bellini, De Masi, Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa, Nostran, Trotta; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Borean.

A disposizione: Brugnara, Luus, D’Amico, Quaranta, Casolari, Citton, Caputo, Fou.

Punizioni: 25′ Tebaldi

Mete: 45′ Fernandez

Trasformazioni: 46′ Tebaldi

Femi-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Elettri; Atkins, Bazan Vélez; Casado Sandri, Cosi, Sironi; Ferro (cap.), Ortis; Walsh, Giulian, Leccioli.

A disposizione: Cadorini, Quaglio, Swanepoel, Steolo, Meggiato, Lubian, Chillon, Dogliani.

Punizioni

Mete: 66′ Giulian, 79′ Cadorini

Trasformazioni: 67′ Atkins

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 28; Femi-CZ Rovigo 27; Petrarca Rugby 26; HBS Colorno 24; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Lyons 15; Rangers Vicenza 2

Foto: LPS

