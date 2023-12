Rugby, le Zebre Parma a Oyonnax per vincere in Challenge Cup

Tornano in campo sabato dopo pranzo le Zebre Parma, che per il secondo turno di Challenge Cup andranno in scena sul campo dell’Oyonnax. Entrambe le formazioni sono uscite sconfitte all’esordio nella coppa europea ed entrambe le formazioni sono chiamate a vincere per rientrare in corsa per i playoff.

Lo scorso weekend le Zebre Parma hanno ceduto in casa 15-33 contro i sudafricani Cheetahs, mentre i francesi hanno perso 24-7 in casa dei Newport Dragons. Due brutti ko per le due squadre, che hanno mostrato tutti i loro limiti in Challenge Cup, cedendo contro due formazioni non certo irresistibili.

La squadra di Fabio Roselli arriva da un avvio di stagione che ha regalato la prima vittoria dopo oltre un anno e nella prima fase gli emiliani hanno mostrato anche del buon gioco, mettendo in difficoltà molte avversarie. Nelle ultime settimane, però, le Zebre Parma sta faticando, cedendo nettamente contro Stormers e Lions, prima del ko contro i Cheetahs. Ora, finalmente non più contro una sudafricana, il momento di ritrovare il bel gioco.

Di contro, invece, l’Oyonnax si trova nella parte bassa della classifica del Top 14, con 4 vittorie in nove giornate. I francesi non stanno convincendo, con ko netti subiti e senza aver mai conquistato un punto di bonus. E dopo il ko anche contro i mediocri Newport Dragons, ora per l’Oyonnax è il momento di svoltare e le Zebre Parma sono la chance giusta per raddrizzare la stagione.

