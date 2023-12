Softball: gli Europei 2024 si terranno a Utrecht 

Il 2024 del softball internazionale si preannuncia a dir poco ricco di impegni e appuntamenti da non mancare, come ad esempio la fase finale del Mondiale e gli Europei.

Proprio l’appuntamento continentale infatti, giunto alla sua 24esima edizione, è stato annunciato e inserito in calendario per l’anno prossimo: in Olanda, a Utrecht, dall’1 al 7 settembre.

A renderlo noto è stata WSBC Europe: in un evento che, come riporta il sito federale italiano, prevedrà circa la partecipazione di 20 nazionali sui diamanti dell’UVV, del Domstad Dodgers Ballpark, del Nieuwegein Diamonds e il terreno da gioco dei Centrals/Wombats nella località di De Bilt.