Rugby: le Zebre ci provano, ma gli Stormers dominano per 31-7

Settima giornata per lo United Rugby Championship 2023-2024. Arriva la quinta sconfitta per le Zebre che, in trasferta a Stellenbosch, in terra sudafricana, vengono sconfitte per 31-7 dagli Stormers.

Ci provano le Zebre, ma soffrono lo strapotere dei sudafricani: le mete di Roos e Nel chiudono già la pratica, alle quali prova a rispondere Fusco al 40′. Nella ripresa punto di bonus per i sudafricani che vanno a segno con Skosan, Zas e Willemse.

Zebre che restano in quattordicesima piazza nella graduatoria.

Stormers: 15 Warrick Gelant, 14 Courtnall Skosan, 13 Ruhan Nel, 12 Damian Willemse, 11 Leolin Zas, 10 Manie Libbok, 9 Herschel Jantjies, 8 Evan Roos, 7 Hacjivah Dayimani, 6 Deon Fourie, 5 Ruben van Heerden, 4 Adre Smith, 3 Neethling Fouche (C), 2 Joseph Dweba, 1 Kwenzo Blose.

A disposizione: 16 Andre-Hugo Venter, 17 Ali Vermaak, 18 Brok Harris, 19 Connor Evans, 20 Marcel Theunissen, 21 Paul de Wet, 22 Clayton Blommetjies, 23 Suleiman Hartzenberg

Marcatori Stormers

Mete: Roos (12), Nel (37), Skosan (45), Zas (67), Willemse (74)

Trasformazioni: Libbok (12, 45, 74)

Calci di punizione:

Zebre: 15 Geronimo Prisciantelli, 14 Jacopo Trulla, 13 Luca Morisi, 12 Franco Smith, 11 Simone Gesi, 10 Giovanni Montemauri, 9 Alessandro Fusco, 8 Taina Fox-Matamua, 7 Bautista Stavile, 6 Guido Volpi, 5 Andrea Zambonin, 4 Matteo Canali, 3 Matteo Nocera, 2 Luca Bigi (C), 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Giampietro Ribaldi, 17 Luca Rizzoli, 18 Muhamed Hasa, 19 Leonard Krumov, 20 Giovanni Licata, 21 Thomas Dominguez, 22 Lorenzo Pani , 23 Scott Gregory

Marcatori Zebre

Mete: Fusco (40)

Trasformazioni: Montemauri (40)

Foto: LPS