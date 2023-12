Volley, Modena vince a Taranto in Superlega. Tie-break maledetto per i pugliesi

Modena ha sconfitto Trento per 3-2 (25-22; 20-25; 18-25; 25-17; 15-13) nell’anticipo dell’ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti in trasferta, riuscendo a rimontare da 1-2 e conquistando così la seconda vittoria consecutiva (la quinta stagionale) che vale il sesto posto in classifica generale con 12 punti all’attivo. I pugliesi non sono ancora riusciti a conquistare un successo in questa annata agonistica, quello odierno è addirittura il quinto tie-break perso (penultimo posto in graduatoria).

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Maksim Sapozhkov (25 punti, 67% in attacco) e dello schiacciatore Vlad Davyskiba (20 punti), affiancato di banda da Tommaso Rinaldi (7) nei primi tre set e poi da Osmany Juantorena (3). Il centrale Giovanni Sanguinetti si è distinto mettendo a segno 11 punti sotto la regia di Bruninho. Ai padroni di casa non sono bastati Filippo Lanza (16 punti), Josè Miguel Gutierrez (13) e Jeffrey Jendryk (14).

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli