Basket femminile: Sassari comanda dall’inizio e passa a Brescia nell’anticipo di Serie A1

Vittoria esterna importante per la Dinamo Sassari. Il Banco di Sardegna allenato da Antonello Restivo, nell’anticipo della decima giornata (o meglio, la nona sotto mentite spoglie) di Serie A1 2023-2024, passa al PalaLeonessa di Brescia sull’RMB Brixia Basket per 64-82.

All’atto pratico la risolve il duo Ivana Raca-Debora Carangelo (19 e 16 punti); per le padrone di casa 16 di Carlotta Zanardi e 14 di Madeleine Garrick. In classifica il club sardo sale a quota 8, quello lombardo rimane a 4.

Le ospiti decidono la questione, sostanzialmente, nel quarto d’apertura, dove pure l’inizio è equilibrato, dato che a Raca e Carangelo rispondono Zanardi e Garrick. Dal 9-9, però, arriva l’affondo corale delle sarde, che piazzano uno 0-15 di parziale che crea la grande distanza: dopo 10′ è 11-24. Brixia, comunque, rimane vicina con Garrick e la panchina (soprattutto Tomasoni); Tassinari segna la tripla del 28-32 e i liberi del -2, poi è Hollingshed a trainare il Banco sul 32-41 dell’intervallo.

Zanardi rientra in campo col turbo innestato e l’aiuto di Skoric: tre liberi, tripla ed è -1 (40-41). Sassari, però, riesce in qualche modo ad allungare in maniera lenta eppure inesorabile, tant’è che a 10′ dal termine il punteggio è 45-53. Garrick prova un ultimo sussulto per il -6 Brixia, ma il quartetto Hollingshed-Carangelo-Toffolo-Raca mette insieme dell’ottimo basket sul parquet bresciano e mette insieme l’allungo definitivo.

RMB BRIXIA BASKET-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

BRESCIA – Bordiga ne, Landi, Zanardi* 16, Tomasoni 8, Louka* 8, Scalvini ne, Boothe 4, Garrick* 14, Skoric* 5, Tassinari* 9. All. Cesaro

SASSARI – Rac* 19, Carangelo* 16, Carta ne, Toffolo* 11, Crudo* 5, Kaczmarczyk* 5, Hollingshed 13, Joens 5, Bebbu ne, Togliani 8. All. Restivo

Credit: Ciamillo