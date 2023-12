Rugby femminile, nella Serie A Elite le migliori vincono tutte

Non si fermano le quattro regine della Serie A Elite femminile di rugby e nella quinta giornata di campionato arrivano i netti successi di Valsugana e Cus Milano nel girone A e del Villorba nel girone B. Più combattuta la sfida vinta in trasferta dal Colorno in casa della Benetton Treviso.

Alla luce di questi risultati, sono stati emessi i primi verdetti della prima fase: nel girone 1 Valsugana accede al girone playoff da prima, assieme al Cus Milano, mentre vanno al girone playout Torino e Calvisano. Nel girone 2 invece Villorba e Colorno accedono al girone playoff, con Benetton e Capitolina che raggiungeranno le universitarie piemontesi e le neopromosse lombarde nel girone che deciderà la lotta salvezza.

Serie A Elite Femminile – V giornata

Girone 1

Iveco Cus Torino v Valsugana Rugby Padova 0-40 (0-5)

Cus Milano Rugby v Rugby Calvisano 61-5 (5-0)

La classifica: Valsugana Rugby Padova 25, Cus Milano Rugby 19; Iveco Cus Torino 5; Rugby Calvisano 0

Girone 2

Arredissima Villorba Rugby v Unione Rugby Capitolina 55-7 (5-0)

Benetton Rugby Treviso v Furie Rosse Rugby Colorno 12-22 (0-5)

La classifica: Arredissima Villorba Rugby 24; Furie Rosse Rugby Colorno 21; Benetton Rugby Treviso 4; Unione Rugby Capitolina 0