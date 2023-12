Cricket femminile, l’Italia cede ai Paesi Bassi nell’esordio degli Europei T10 di Malaga

Inizia con una battuta d’arresto per l’Italia la Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra inizia con una sconfitta il girone a 5 all’italiana con partite di andata e ritorno che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 22 assegnerà il titolo continentale.

L’Italia, infatti, cede nell’incontro d’esordio ai Paesi Bassi: le azzurre concedono alle avversarie 97 runs nell’innings d’apertura, ma poi nei 10 overs a disposizione si fermano a quota 86, con le neerlandesi che si impongono per 11 runs con lo score di 97/6-86/7.

Negli altri incontri disputati quest’oggi la Spagna cede all’Austria, che centra il successo per 8 runs, sull’81/5-73/1, mentre Inghilterra XI supera l’Austria per 10 wickets sul 44/0-43/8 vincendo per 10 wickets in 3.0 overs, infine i Paesi Bassi battono anche la Spagna, demolita col punteggio di 130/0-56/6, con le neerlandesi vittoriose per 74 runs.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica 17 dicembre

Spagna-Austria 73/1-81/5 (Austria vince per 8 runs)

Paesi Bassi-Italia 97/6-86/7 (Paesi Bassi vincono per 11 runs)

Inghilterra XI-Austria 44/0(3.0)-43/8 (Inghilterra XI vince per 10 wickets)

Spagna-Paesi Bassi 56/6-130/0 (Paesi Bassi vincono per 74 runs)

Classifica

1. Paesi Bassi 2 giocate, 7 punti, +4.250 Net Run Rate

2. Inghilterra XI 1 giocata, 4 punti, +10.36 Net Run Rate

3. Austria 2 giocate, 3 punti, -2.800 Net Run Rate

4. Italia 1 giocata, 1 punto, -1.100 Net Run Rate

5. Spagna 2 giocate, 1 punto, -4.100 Net Run Rate

Foto: comunicato stampa FederCricket