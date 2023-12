Rugby, Benetton Treviso punta al bis, le Zebre Parma sognano il colpaccio

Secondo derby italiano nell’United Rugby Championship questo weekend e sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.30, tornano in campo Benetton Treviso e Zebre Parma dopo il successo dei veneti lo scorso weekend al Lanfranchi. Per Treviso la chance di confermarsi al top del campionato, per le Zebre la volontà di ritrovare la vittoria.

Settimana scorsa le ostilità erano iniziate con la meta di Pani per le Zebre, ma cui erano seguite quelle di Bernasconi, Menoncello, Umaga e Odogwu per la Benetton Treviso, che così aveva di fatto chiuso il match. Le marcature di Bianchi e di Krumov hanno solo permesso agli emiliani di conquistare il punto di bonus in un match che già a fine primo tempo era segnato.

Con questo successo la Benetton Treviso è balzata al terzo posto in classifica, con sei successi, un pareggio e una sola sconfitta in questa prima fase del torneo. Di contro, invece, le Zebre con il punto di bonus hanno staccato gli Scarlets e sono al tredicesimo posto con 12 punti all’attivo. I pronostici, ovviamente, sono tutti dalla parte dei biancoverdi, anche se i derby sono sempre partite a sé.

“Le Zebre sono migliorate molto da un anno fa, sabato scorso nel secondo tempo hanno avuto un’ottima reazione. Ci aspettiamo che loro vengano qui con il coltello tra i denti, siamo pronti per scendere in campo” ha dichiarato Malakai Fekitoa alla vigilia del match.

Foto: Mattia Radoni – LPS

