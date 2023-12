Basket: Olimpia Milano, Shavon Shields si è infortunato. Out minimo due settimane

Nelle ore di vigilia del 17esimo turno della stagione regolare 2023-2024 dell’Eurolega di basket, per l’Olimpia Milano di Ettore Messina arriva un’altra tegola. Shavon Shields infatti ha riportato un infortunio che lo costringerà a stare lontano dal parquet per almeno due settimane.

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso dell’allenamento di mercoledì scorso, Shavon Shields ha riportato un infortunio muscolare agli adduttori della coscia destra che verrà rivalutato in due settimane”.

Questo il comunicato del club campione d’Italia, che stasera affronterà il Baskonia in piena emergenza considerando anche le assenze prolungate anche di Mirotic, Maodo Lo e Ricci.

Al momento l’Olimpia Milano in Europa ha un record di 6 vittorie e 10 sconfitte in 16 partite giocate. Le “Scarpette Rosse”, che contro gli spagnoli giocheranno al Forum dalle ore 20.30, occupano la 14esima posizione con volontà di risalire la graduatoria per provare ad attaccarsi al treno del play-in, equivalente alla 10ma posizione, che dista in questo momento tre vittorie.

Foto ClaudioDegaspari // Ciamillo-Castoria

