Rugby, Benetton Treviso e Zebre Parma, le formazioni per il derby

Secondo derby italiano nell’United Rugby Championship quest’oggi e, con fischio d’inizio alle 14.30, tornano in campo Benetton Treviso e Zebre Parma dopo il successo dei veneti lo scorso weekend al Lanfranchi. Per Treviso la chance di confermarsi al top del campionato, per le Zebre la volontà di ritrovare la vittoria.

Qualche cambio rispetto allo scorso weekend per Marco Bortolami, con la Benetton che vedrà nel triangolo allargato confermato Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra Onisi Ratave e a destra torna Ignacio Mendy. Al centro non si cambia con il duo composto da Malakai Fekitoa e da Tommaso Menoncello. Avvicendamenti in mediana: rientra dal primo minuto Alessandro Garbisi come numero 9, al suo fianco Leonardo Marin farà l’apertura. Nel pacchetto di mischia i piloni saranno a sinistra Mirco Spagnolo e a destra Giosué Zilocchi; torna come tallonatore Gianmarco Lucchesi. In seconda linea rientra Niccolò Cannone e torna dal primo minuto Eli Snyman. In terza linea i due flanker saranno Alessandro Izekor e il capitano Michele Lamaro. Numero 8 dell’incontro sarà Sebastian Negri.

In vista della sfida, coach Roselli opta per cinque cambi nel XV titolare delle Zebre, complice l’infortunio di Enrico Lucchin ai flessori della coscia e l’indisponibilità di Fetuli Paea per un trauma alla mano subito in allenamento in settimana. Damiano Mazza e Luca Morisi subentrano dal primo minuto come centri, Giovanni Montemauri all’apertura, Iacopo Bianchi – in meta la settimana scorsa – come flanker, Luca Bigi con la maglia n° 2. Sei avanti e due trequarti compongono la panchina dove si rivedono Giampietro Ribaldi, Scott Gregory e Luca Andreani, reduce dalla positiva esperienza con la Nazionale U23 nei due incontri di dicembre vinti contro la selezione delle accademie irlandesi. Geronimo Prisciantelli scivola a estremo e guida ancora una volta il XV titolare; Bianchi e Bruno inseguono la loro 50° presenza ufficiale con la maglia della franchigia ducale.

BENETTON TREVISO – ZEBRE PARMA

Treviso: 15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello, 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Leonardo Marin, 9 Alessandro Garbisi, 8 Sebastian Negri, 7 Michele Lamaro, 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Mirco Spagnolo

In panchina: 16 Bautista Bernasconi, 17 Thomas Gallo, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Lorenzo Cannone, 21 Dewaldt Duvenage, 22 Tomas Albornoz, 23 Marco Zanon

Parma: 15 Geronimo Prisciantelli, 14 Pierre Bruno, 13 Luca Morisi, 12 Damiano Mazza, 11 Simone Gesi, 10 Giovanni Montemauri, 9 Gonzalo Garcia, 8 Davide Ruggeri, 7 Iacopo Bianchi, 6 Guido Volpi, 5 Andrea Zambonin, 4 David Sisi, 3 Juan Pitinari, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti.

In panchina: 16 Giampietro Ribaldi, 17 Luca Rizzoli, 18 Matteo Nocera, 19 Leonard Krumov, 20 Luca Andreani, 21 Alessandro Fusco, 22 Scott Gregory, 23 Giacomo Ferrari

Foto: LPS

