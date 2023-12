Rugby, Beauden Barrett con gli All Blacks fino ad Australia 2027

È uno dei pilastri della Nuova Zelanda degli ultimi dieci anni e ora ha annunciato che lo sarà ancora per altri quattro anni, mettendo così nel mirino la Rugby World Cup 2027 che si svolgerà in Australia. Parliamo di Beauden Barrett, estremo di assoluto talento e terzo All Black più presente in nazionale.

Con 124 caps, infatti, Beauden Barrett è appena alle spalle di Aaron Smith, con 125, e ha nel mirino Sam Whitelock, nettamente primo con 153 presenze in nazionale. Ma sia Smith sia Whitelock hanno 35 anni e difficilmente potranno incrementare ancora molto il loro record, mentre a 32 anni Barrett vuole essere ancora protagonista con la nazionale a lungo.

Beauden è uno dei tre fratelli Barrett che vestono oggi la nazionale, assieme a Scott e Jordie (rispettivamente con 70 e 56 caps), e che probabilmente proveranno ad alzare la Coppa del Mondo assieme tra quattro anni in Australia. Beauden attualmente gioca in Giappone, ma nel 2025 tornerà in Nuova Zelanda a vestire la maglia degli Auckland Blues.

“Beauden continuerà a darci un enorme contributo di classe: se ha giocato tutte quelle partite, non è stato certo un caso” ha dichiarato il nuovo ct della nazionale neozelandese Scott Robertson, commentando il rinnovo di contratto di Barrett, che ha esordito con gli All Blacks nel lontano 2012.

Foto: LaPresse