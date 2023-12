Il Milan strappa il pass per l’Europa League. Lazio avanti in Champions League da seconda

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di calcio con la disputa delle ultime otto partite, che hanno delineato le sedici ammesse agli ottavi di finale (le prime due classificate di ogni raggruppamento) e le retrocesse in Europa League (le otto terze classificate).

Il Milan ha espugnato la tana del Newcastle in rimonta: dopo un’errore, caratterizzata dal gol di Joelinton al 33′, i rossoneri sono riusciti a ribaltare il punteggio grazie alla reti di Pulisic al 59′ e Chukwueze all’84mo minuto. I rossoneri hanno chiuso il girone da terzi in classifica e si sono così qualificati all’Europa League, per volare in Champions League sarebbe servita la sconfitta del PSG che ha invece pareggiato con il già qualificato Borussia Dortmund per 1-1.

La Lazio avrebbe dovuto battere l’Atletico Madrid per conquistare il primo posto nel gruppo E e beneficiare di un sorteggio sulla carta più agevole, ma i capitolini hanno perso per 2-0 (rete di Griezmann al 6′, raddoppio di Lino al 51′) e si sono così dovuti accontentare della seconda piazza davanti a Feyenoord e Celtic Glasgow (2-1 per gli scozzesi nello scontro diretto).

Il Manchester City ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno. I Campioni d’Europa hanno infatti battuto la Stella Rossa Belgrado per 3-2: Hamilton al 19′ e Bobb al 62′, Hwang In-Beom ha accorciato le distanze al 76′ prima del rigore trasformato da Phillips all’85mo minuto e al gol recupero di Katai. Gli inglesi passano il girone insieme al Lipsia, che ha regolato lo Young Boys per 2-1 (reti di Sesko e Forsberg intervallate dal pareggio di Colley), retrocesso in Europa League.

Nel gruppo H il Porto ha battuto lo Shakhtar Donetsk per 5-3, imponendosi così nello scontro diretto per la qualificazione agli ottavi. I portoghesi avanzano con la doppietta di Galeno e le firme di Taremi, Pepe e Conceicao, chiudendo però al secondo posto alle spalle del Barcellona, che hanno perso per 3-2 contro l’Anversa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Lipsia-Young Boys 2-1

Stella Rossa Belgrado-Manchester City 2-3

Anversa-Barcellona 3-2

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Celtic Glasgow-Feyenoord 2-1

Borussia Dortmund-PSG 1-1

Porto-Shakhtar Donetsk 5-3

Newcastle-Milan 1-2

Foto: Lapresse