Atletica, Noah Lyles vuole 4 ori alle Olimpiadi. Che specialità aggiunge il padrone della velocità?

Noah Lyles è stato tra i grandi protagonisti dei Mondiali 2023 di atletica leggera, dove ha conquistato tre medaglie d’oro. Il velocista statunitense ha infatti firmato la sempre prestigiosa doppietta tra 100 e 200 metri, prima di contribuire al successo della 4×100 americana. Il 26enne guarda ora con grande ottimismo alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove vorrà confermarsi padrone assoluto della velocità, cercando di strappare lo scettro al nostro Marcell Jacobs sul rettilineo e sfoderando tutta la sua potenza nel mezzo giro di pista.

Noah Lyles ha però alzato ulteriormente l’asticella e ha dichiarato che punta a conquistare quattro medaglie d’oro ai prossimi Giochi. L’americano non si accontenterebbe dunque di imporsi su 100, 200 e 4×100, ma punta ad aggiungere un’altra specialità. Il nativo di Gainesville ne ha parlato durante la conferenza stampa andata in scena a margine dei World Athletics Awards e ha svelato di voler prendere parte alla 4×400. Si tratterebbe di una vera e propria scommessa, visto che da tempo si è concentrato sulle distanze brevi e non sarà nemmeno semplice entrare in un quartetto competitivo come quello a stelle e strisce.

Noah Lyles ha svelato che è stato un suo amico a fargli pensare a questa possibilità, ricordandogli di una gara alle Penny Relays quando trascinò la staffetta del miglio al successo. Sono passati tanti anni e bisognerà capire se riuscirà a conciliare i vari impegni, non perdendo troppo spunto veloce per sostenere il giro della morte.

Foto: Lapresse

