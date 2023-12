Ranking ATP: la classifica delle nazioni con più tennisti in top100. Italia ottava, in testa una sorpresa

Quest’oggi è stato pubblicato dall’ATP il ranking definitivo di fine stagione, ovviamente senza grandi novità almeno nelle posizioni di vertice. A conti fatti l’Italia chiude il 2023 con cinque uomini tra i migliori 100 al mondo, che potevano essere sei senza la retrocessione in extremis (da 100° a 101°) per un’incollatura del romano Flavio Cobolli.

L’ascesa esaltante di Jannik Sinner e la conquista della Coppa Davis rendono memorabile quest’annata per il tennis azzurro, tuttavia a livello di profondità manca ancora qualcosa al movimento tricolore maschile. Sono ben 7 infatti i Paesi a vantare un maggior numero di tennisti in top100 rispetto all’Italia, rimasta a quota 5 proprio come a fine 2022 (al posto di Fabio Fognini, c’è stato l’ingresso di Matteo Arnaldi).

La nazione più rappresentata nell’ambita top100 del ranking mondiale di fine anno è un po’ a sorpresa la Francia con la bellezza di 12 atleti, di cui il migliore risponde al nome di Ugo Humbert (20°). Un bel mix di qualità e quantità per gli Stati Uniti, seconda in questa speciale graduatoria con dieci portacolori tra i primi 100 ATP (di cui ben quattro nella top20).

Sul podio in terza posizione l’Australia a quota 8 (Alex De Minaur il più alto in classifica, 12°), mentre a seguire troviamo appaiate Russia (Daniil Medvedev e Andrey Rublev addirittura in top5) e Spagna (con la stella Carlos Alcaraz, 2°) a 7. Sesta piazza condivisa da Argentina e Germania con 6 giocatori a testa in top100, mentre l’Italia deve accontentarsi dell’ottavo posto.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito