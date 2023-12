Ranking WTA: la classifica delle nazioni con più tenniste in top100. Italia quinta, dominio americano

Quando mancano ormai due sole settimane alla conclusione ufficiale della stagione, è già tempo di bilanci anche per il tennis femminile. L’Italia nel 2023 è salita di colpi, raggiungendo addirittura la finale di BJK Cup (persa poi con il Canada di un’ispirata Leylah Fernandez) e archiviando diversi exploit individuali nel circuito WTA come dimostra la crescita collettiva di alcune nostre portacolori nel ranking.

Il movimento azzurro può contare su cinque rappresentanti nella top100 della classifica mondiale (Jasmine Paolini 30ma, Martina Trevisan 42ma, Elisabetta Cocciaretto 48ma, Camila Giorgi 53ma e Lucia Bronzetti 61ma), tutte comprese tra il 30° ed il 61° posto, con la speranza di ritrovare nei prossimi mesi stabilmente in questo elenco anche Sara Errani (ad oggi n.104).

Tutto sommato un buon bottino per il tennis femminile tricolore, ancora in fase di ricostruzione dopo il ritiro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Alla fine ad oggi (lunedì 4 dicembre 2023) sono soltanto quattro i Paesi a vantare più di cinque giocatrici tra le prime 100 al mondo, con l’Italia che occupa il quinto posto in questa speciale classifica insieme alla Francia.

Impressiona il dominio statunitense a livello di profondità, con la bellezza di 17 tenniste inserite nella top100 WTA. Numeri importanti anche per la Russia, seconda a quota 12 e con un’età media davvero interessante in prospettiva (anche grazie alla sedicenne Mirra Andreeva), e per la Repubblica Ceca, terza con 9 rappresentanti tra le prime cento al mondo. Quarta posizione per la Cina con 6.

Foto: Lapresse