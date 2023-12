Kimi Antonelli dopo il debutto nei test di F2: “Ottime sensazioni, ma devo migliorare in diversi aspetti”

Andrea Kimi Antonelli prosegue il suo percorso di avvicinamento al 2024, in cui sarà impegnato in Formula 2 al volante di una Dallara di nuova generazione. Il giovane talento bolognese, dopo aver vinto quest’anno la Formula Regional Europea, salterà infatti la Formula 3 approdando direttamente alla categoria propedeutica più importante verso la Formula Uno.

Il pilota dell’Academy Mercedes ha già provato per la prima volta una F2 nei test post-stagionali andati in scena ad Abu Dhabi la scorsa settimana, girando però con la macchina costruita da Dallara nel 2018 e protagonista del campionato cadetto negli ultimi anni. Dopo un primo approccio conservativo per prendere le misure ad una monoposto molto più potente, Kimi ha subito lasciato il segno nella tre-giorni di test avvicinandosi alle prestazioni dei migliori sia sul giro secco che sul passo.

“Devo dire che questa vettura ha tanta potenza. Il primo giro è stato davvero speciale, forse per l’effetto dell’accelerazione. Complessivamente è più prestazionale. La monoposto è anche abbastanza pesante e un po’ dura da gestire anche dal punto di vista fisico. Finora comunque ho avuto un grande feeling con la vettura. Ci sono diversi punti in cui devo migliorare, soprattutto in frenata che è piuttosto difficile perché con i freni in carbonio puoi spingere molto di più. Sin qui ho grandi sensazioni e devo solo continuare ad andare in questa direzione“, le prime sensazioni dell’azzurro sui canali del Team Prema.

Sulla novità delle gomme Pirelli, mai provate in precedenza nei campionati Formula disputati nell’ultimo biennio: “Per la prima volta ho provato due mescole differenti. È stato bello perché ho potuto capire comunque la differenza tra le due mescole, soprattutto in termini di differenza di grip e quindi anche di performance sul giro. È stata una bella esperienza, ma sicuramente devo ancora capire meglio la differenza tra le due mescole. Sicuramente questi test rappresentano un’opportunità per imparare ancora di più per quando arriverò al primo weekend di gara“.

“Sicuramente durante la stagione invernale farò tanto allenamento fisico perché devo dire che sto un po’ faticando. Quindi sicuramente farò tanto allenamento in modo da rinforzarmi per guidare la macchina senza problemi. Poi farò anche tanto simulatore insieme al team, perché è un buon allenamento, soprattutto per migliorare in quei punti dove faccio più fatica. Anche se non guido la macchina reale, puoi guidare in modo da arrivare più pronto possibile nel momento del ritorno in auto“, aggiunge il figlio di Marco Antonelli.

Sui possibili obiettivi da raggiungere nel 2024 da rookie in F2: “Io non ho aspettative molto alte per la prossima stagione perché sono consapevole che il campionato è molto difficile, gli avversari sono molto forti. Ogni weekend cercherò di imparare il più possibile, poi si vedrà durante la stagione come andrò. Però ovviamente voglio far bene e quindi mi impegnerò al massimo come sempre“.

Foto: Andrea Kimi Antonelli