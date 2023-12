Ralf Schumacher parla di Michael: “Niente è come prima, qualcosa si è fatto con qualche cura moderna”

Sono trascorsi dieci anni esatti dal drammatico incidente sulla neve che ha cambiato la vita di Michael Schumacher. Suo fratello Ralf ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Bild, soffermandosi sulle attuali condizioni di salute del sette volte Campione del Mondo di F1, su cui vige da sempre il massimo riserbo.

L’ex pilota tedesco ha palesato la propria tristezza: “Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta. Michael nella sua vita aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente. Grazie a Dio attraverso a qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma nonostante questo niente è come prima“.

Ralf Schumacher ha poi proseguito: “Posso solo dire che il suo incidente rappresenta un momento molto brutto e drastico anche per me. Questo destino ha cambiato la nostra famiglia. C’è stata molta sfortuna, penso anche al povero Mick, che all’epoca era solo un ragazzo“.

Il teutonico ha parlato anche del rapporto da piccoli con il fratello: “Avevo l’occasione di imparare dal migliore. Da piccoli dormivamo nella stessa stanza. Il materasso era appoggiato per terra perché non avevamo i soldi per un vero letto. Michael è stato sempre al mio fianco. Anche per questo mi manca così tanto“.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...