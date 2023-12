Calendario Test MotoGP 2024: quando cominciano, le date prima del Mondiale

È trascorso ormai quasi un mese dall’unica giornata di test post-stagionali 2023 della MotoGP a Valencia, con i piloti che si stanno godendo alcune settimane di meritato riposo prima di gettarsi a capofitto verso la prossima stagione. In attesa però di fare davvero sul serio con il Gran Premio inaugurale del Motomondiale 2024, previsto nel weekend 8-10 marzo a Lusail, si scenderà in pista per i test.

Ad inizio febbraio la classe regina sarà di scena in Malesia sul circuito di Sepang, con uno shakedown di tre giorni dall’1 al 3 riservato esclusivamente a rookie (Pedro Acosta in questo caso) e collaudatori e a seguire con altre tre giornate di test collettivi dal 6 all’8. Il circus delle due ruote si trasferirà successivamente in Qatar per l’ultima finestra di collaudi, in programma dal 19 al 20 febbraio sulla pista che ospiterà quasi tre settimane più tardi il primo GP della nuova stagione.

Il pre-campionato si preannuncia particolarmente interessante, per via delle tante novità che presenta la griglia 2024 dopo la girandola di mercato degli ultimi mesi. Marc Marquez sarà inevitabilmente il vero osservato speciale, nel suo processo di adattamento alla Ducati GP23 del team Gresini dopo un decennio in HRC, ma c’è grande curiosità tra gli altri anche per Luca Marini in Honda e Franco Morbidelli in Ducati Pramac al fianco dello spagnolo Jorge Martin, oltre che per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia in sella alla GP24.

CALENDARIO TEST MOTOGP 2024

1-3 febbraio Shakedown per rookie e collaudatori a Sepang (Malesia)

6-8 febbraio Test collettivi a Sepang (Malesia)

19-20 febbraio Test collettivi a Lusail (Qatar)

