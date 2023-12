Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani? La classifica e tutte le cifre da Sinner a Berrettini

Jannik Sinner è il tennista italiano che ha guadagnato più soldi nel 2023, limitandosi esclusivamente ai premi in denaro ottenuti per i risultati sportivi (in sostanza gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei vari tornei in base alla qualità del proprio cammino agonistico) e senza gli introiti derivanti dagli sponsor e da attività di altro genere.

L’altoatesino ha infatti portato a casa 8,35 milioni di dollari statunitensi (circa 7,66 milioni di euro) ed è addirittura il quarto al mondo nel Prize Money Ranking alle spalle del serbo Novak Djokovic (15,96 milioni), dello spagnolo Carlos Alcaraz (10,75 milioni) e del russo Daniil Medvedev (9,24 milioni). L’azzurro ha saputo vincere il Masters 1000 di Toronto e i tornei ATP 500 di Vienna e Pechino, oltre a risultare trascinante in Coppa Davis (il trionfo di Malaga assicura altri 700.000 euro, ma esulano dal contesto ATP).

Per trovare il secondo italiano in classifica bisogna scendere al ventesimo posto, dove figura Lorenzo Musetti. Il toscano ha faticato un po’ nella seconda parte di stagione, portando comunque a casa 1,97 milioni di dollari statunitensi (circa 1,8 milioni di euro), a cui si aggiungono i 700.000 euro dell’Insalatiera. Lorenzo Sonego è invece 37mo con 1,31 milioni di dollari (circa 1,2 milioni di euro), a cui va sommato il premio per la Coppa Davis dove ha giganteggiato in doppio insieme a Sinner.

Matteo Arnaldi non ha sfondato il muro del milione di premio, raggiungendo comunque la ragguardevole cifra di 955.735 dollari (circa 877.400 euro) utili per la 73ma piazza (anche per lui si devono aggiungere i 700.000 euro della Coppa Davis, dove ha vinto il primo singolare nella finale contro l’Australia). Stagione difficile per Matteo Berrettini, che soprattutto grazie agli ottavi di finale a Wimbledon è riuscito a mettere da parte 1,03 milioni di dollari (circa 945.600 euro) e a chiudere in 65ma piaza.

CLASSIFICA GUADAGNI TENNISTI ITALIANI 2023

4. Jannik Sinner 8.349.392 dollari

20. Lorenzo Musetti 1.971.124 dollari

37. Lorenzo Sonego 1.313.279 dollari

65. Matteo Berrettini 1.028.055 dollari

73. Matteo Arnaldi 955.735 dollari

120. Fabio Fognini 617.957 dollari

196. Flavio Cobolli 282.397 dollari

Foto: Clive Brunskill/Getty Images for ITF