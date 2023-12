Badminton, Giovanni Toti si ferma in semifinale a El Salvador, punti pesanti guadagnati su Fabio Caponio nella corsa verso i Giochi

Continua all’El Salvador International 2023 la corsa dell’Italia del badminton verso la qualificazione a Parigi 2024: prosegue infatti il duello che tiene vive le speranze di vedere un azzurro ai Giochi e che vede protagonisti Giovanni Toti e Fabio Caponio.

I due, infatti, si stanno dando aspra battaglia nel ranking di singolare maschile, dove Giovanni Toti è virtualmente qualificato (al momento sarebbe il 30° dei 36 singolaristi ammessi ai Giochi), ma deve difendersi dagli assalti del connazionale Fabio Caponio, con i due in lotta per il pass olimpico.

In classifica, infatti, Giovanni Toti è 62° con 21.670 punti, mentre Fabio Caponio è 67° con 19.770, e se dovesse scavalcare il connazionale gli soffierebbe anche il pass olimpico: nell’ultimo round, però, Toti ha guadagnato ulteriore terreno su Caponio, puntellando così il proprio piazzamento in graduatoria.

A San Salvador, infatti, Giovanni Toti si è spinto fino alle semifinali, dove ha ceduto al numero 2 del seeding, il brasiliano Ygor Coelho, vittorioso in rimonta per 9-21 21-11 21-17. In precedenza l’azzurro aveva sconfitto nei quarti il padrone di casa salvadoregno Uriel Francisco Canjura Artiga per 21-5 18-21 21-17, negli ottavi il guatemalteco Yeison Esleiter Del Cid Alvarez per 21-10 21-19, nel primo turno il qualificato peruviano Anton Menzel per 21-14 21-15.

E’ stato eliminato al primo turno Fabio Caponio, battuto dallo spagnolo Pablo Abian per 21-18 21-11, così come è uscita all’esordio, nel torneo di singolare femminile, Gianna Stiglich, superata dalla canadese Talia Ng per 21-10 21-9.

Foto: European Games 2023