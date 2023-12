Quando gareggia Federica Brignone a Lienz: orari gigante e slalom, dove vederla in tv

Federica Brignone si sta preparando per le prossime due gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La valdostana sarà protagonista a Lienz (Austria), dove giovedì 28 dicembre si disputerà un gigante e venerdì 29 dicembre andrà in scena uno slalom. Doppio appuntamento per l’azzurra, al momento seconda in classifica generale e in piena lotta con la statunitense Mikaela Shiffrin per la conquista della Sfera di Cristallo.

La nostra portacolori sarà tra le grandi favorite della vigilia tra le porte larghe, soprattutto dopo le due vittorie ottenute a Tremblant con grandissima personalità. La fuoriclasse italiana si cimenterà poi anche tra i rapid gates, dove ha gareggiato molto poco negli ultimi anni: l’obiettivo è quello di qualificarsi alla seconda manche e raccogliere qualche punto prezioso per la sfida con l’americana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del gigante e dello slalom di Lienz dove gareggerà anche Federica Brignone. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA FEDERICA BRIGNONE A LIENZ

Giovedì 28 dicembre

Ore 10.00 Gigante femminile a Lienz, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.15 Gigante femminile a Lienz, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Venerdì 29 dicembre

Ore 10.00 Slalom femminile a Lienz, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.00 Slalom femminile a Lienz, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

COME VEDERE LE GARE DI FEDERICA BRIGNONE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

