Asseco Resovia-Trento oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi mercoledì 13 dicembre (ore 18.00) si gioca Asseco Resovia-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia torneranno in campo nella massima competizione europea per fronteggiare la temibile compagine polacca in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primato nel raggruppamento. I dolomitici, reduci dai successi per 3-1 contro Lubiana e Tours, incroceranno un avversario particolarmente quotato che però all’esordio aveva perso con il Tours salvo poi riscattarsi contro il Lubiana.

Trento, prima in classifica con 2 successi (6 punti) contro 1 successo (3 punti) di Asseco Resovia e Tours, punta a farsi strada in questa manifestazione dopo che negli ultimi tre anni hanno perso due finali e un quarto di finale contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Riflettori puntati soprattutto sul bomber Kamil Rychlicki e sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, chiamati a spingere la squadra in questo incrocio continentale. Soltanto la prima classificata accede di diritto ai quarti di finale.

Segui la Champions League di volley su DAZN

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Asseco Resovia-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 13 dicembre

Ore 18.00 Asseco Resovia vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ASSECO RESOVIA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin