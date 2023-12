Perugia-Itambé Minas oggi in tv, orario Mondiale per club volley 2023: dove vederla, programma, streaming

Oggi giovedì 7 dicembre (ore 16.00) si gioca Perugia-Itambé Minas, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils inizieranno la propria avventura a Bangalore (India), fronteggiando l’ambiziosa formazione brasiliana in un incontro che si preannuncia particolarmente insidioso. La corazzata umbra dovrà stare molto attenta a un avversario rognoso e dotato di ottime caratteristiche tecniche in grado di impensierire i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti.

Perugia si è presentata all’appuntamento con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e confermarsi sul trono del Pianeta. La partita odierna sarà la più difficile del raggruppamento, visto che l’altra rivale sarà il modesto Ahmedabad Defenders (padrone di casa). La qualificazione alle semifinali non è in discussione, ma lo scontro diretto di oggi metterà in palio il primo posto in classifica e garantirà un incrocio sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta.

A trascinare la corazzata umbra saranno il palleggiatore Simone Giannelli, lo schiacciatore Wilfredo Leon, l’opposto Wassim Ben Tara, il martello Oleh Plotnytskyi. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Michael Sanchez, il centrale Isac Santos, il palleggiatore Murilo Radke, gli attaccanti Vinicius, Vinicios e Bryan Lucas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Itambé Minas, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv, prevista la diretta live testuale su OA Sport, mentre non ci saranno dirette televisive. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono avanti cinque ore e mezza rispetto a noi)

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY OGGI

Giovedì 7 dicembre

Ore 16.00 Sir Sicoma Perugia vs Itambé Minas – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA PERUGIA-ITAMBÉ MINAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini