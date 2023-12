Perché Federica Brignone non gareggia oggi a Courchevel: strada diversa e prossima gara in slalom

Siamo ormai ad un passo dal via ufficiale dello slalom di Courchevel (Francia), ultimo appuntamento pre-natalizio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La gara tra i rapid gates si disputerà nello splendido scenario della notturna (prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45) e regalerà come sempre un grande spettacolo.

Uno spettacolo che, tuttavia, non vedrà Federica Brignone nel novero delle partenti. La valdostana, attualmente al secondo posto della classifica generale con 557 punti, quindi, non proseguirà la sua rincorsa a Mikaela Shiffrin. La statunitense svetta con 620 punti e, soprattutto, avrà la chance per rimpolpare il suo vantaggio con la gara odierna, nel suo terreno di caccia preferito, ovvero lo slalom.

La nostra portacolori perchè ha scelto di evitare lo slalom di Courchevel? Iniziamo con il dire che Federica Brignone non ha deciso di depennare la gara francese dal suo calendario in maniera specifica, dato che è dalla scorsa stagione a Killington (27 novembre 2022) che non prende il via ad una prova tra i pali stretti. A quanto pare la scelta della vincitrice della Sfera di Cristallo 2020 è puntare solo sugli slalom presenti in fine settimana con più gare.

Molto probabilmente, quindi, la valdostana tornerà in azione in slalom nella prossima tappa di Lienz. Sulle nevi austriache, infatti, ci attende una due-giorni dedicata alle discipline tecniche. Giovedì 28 dicembre si partirà con il gigante, quindi venerdì 29 sarà la volta proprio della gara tra i rapid gates con la nostra portacolori che potrebbe tornare in pista sfruttando anche un pettorale non impossibile. Grazie ai punti in classifica generale, infatti, “Fede” potrà gareggiare con un numero appena dopo il 30, nella prima manche. Per il momento la classe 1990 prosegue nei suoi allenamenti assieme a Marta Bassino, prima di festeggiare il Natale.

Foto: Gio Auletta Pentaphoto

