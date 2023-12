Perché è stato squalificato Thomas Ceccon nei 100 misti: era stato il migliore in semifinale...

Europei da dimenticare per Thomas Ceccon, a livello individuale, quelli di Otopeni (Romania). Il veneto, presentatosi al via della competizione piuttosto stanco e quindi non al meglio della sua forma, aveva deciso di dedicarsi ad altro: 100-200 misti e contributo alle staffette.

L’autunno per lui era stato molto intenso e ricco di soddisfazioni: risultati roboanti in Coppa del Mondo e il pass olimpico nei 100 dorso a Riccione. Ebbene, nella piscina da 25 metri rumena sono arrivate due squalificate molto amare perché in entrambi i casi c’erano grandi possibilità di vittoria.

PERCHÈ THOMAS CECCON È STATO SQUALIFICATO?

Nei 200 misti Ceccon era stato escluso per il tocco ai 125 metri a una mano e non a due nella virata a rana. Nel secondo caso odierno, la sanzione è stata motivata dai giudici per la gambata a delfino nella virata dorso-rana. Un qualcosa che ha lasciato tanti perplessi, circa il metro di giudizio adottato, parlando di un atleta come l’azzurro che nella cura dei particolari non è certo tra gli ultimi.

La valutazione però è stata inappellabile e la Nazionale italiana, con solo un oro nel medagliere a un giorno dalla conclusione, è stata sicuramente condizionata dai possibili successi che potevano essere alla portata del campione nostrano.

