Nuoto, Ceccon amarissimo: “Due squalifiche, mai successo. Passo e chiudo per un po’…”

C’è amarezza nell’animo di Thomas Ceccon. Il campione veneto si era presentato al via di questi Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) con l’idea di divertirsi, cimentandosi in specialità diverse da quelle nella piscina da 50 metri. Reduce da un’ultima parte di stagione piuttosto intensa, l’azzurro aveva optato per 100-200 misti e per dare un contributo alle staffette.

Nella prova a squadre è arrivato un argento nella 4×50 sl e un oro nella 4×50 mista, l’unico finora della spedizione, mentre nelle due gare individuali due squalifiche. Una situazione davvero inconsueta per Ceccon, che chiaramente non si aspettava. Il tutto reso ancor più complicato perché le ambizioni di vittoria in entrambe le specialità c’erano.

Nei 200 misti Ceccon era stato escluso per il tocco ai 125 metri a una mano e non a due nella virata a rana. Nel secondo caso la sanzione è stata motivata dai giudici per la gambata a delfino nella frazione a rana. Ricevuta la notizia del nuovo stop, Thomas non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai microfoni della Rai, scrivendo poi un post sui social.

“Squalificato 2 volte in 2 giorni. Mai successo in vista. Si impara sempre qualcosa. Passo e chiudo per un po’“, le parole del nuotatore nostrano, con un’immagine che dice molto del suo umore.

STORIA SU INSTAGRAM DI CECCON

Foto: LaPresse