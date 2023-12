Pattinaggio artistico: Nikolaj Memola supera Frangipani e vince i Campionati Italiani 2023

La prima volta non si scorda mai. Nikolaj Memola ha conquistato il titolo ai Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico, superando in volata l’avversario Gabriele Frangipani, apparso anche lui in buono spolvero.

Bello lo spettacolo offerto dai due contendenti, terminato con il trionfo dell’allievo di Olga Romanova che, dopo un primo errore sull’elemento dal valore più alto, il quadruplo lutz, si è reso artefice di un programma conservativo dove ha messo in scena grande qualità in salti e trottole, snocciolando due tripli axel e altri sei tripli attestandosi in zona 157.98 (84.22, 74.76) per 248.68.

Discorso quasi inverso per Frangipani, artefice di un avvio strabiliante contrassegnato dal quadruplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel, per poi perdere energie in corsa cadendo nel secondo triplo axel e nel triplo flip singolo, fermandosi quindi a 148.74 (74.98, 75.56) per 239.79.

Risposte incoraggianti dalla new entry Corey Circelli. L’atleta seguito da Brian Orser, malgrado una caduta nel quadruplo toeloop ha tenuto botta nel resto della prova, raccogliendo 141.02 (71.92, 70.10) per 214.00 precedendo così Raffaele Francesco Zich, quarto con 128.21 (60.45, 67.76) per 195.60.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS 1 Nikolaj MEMOLA Fiamme Oro ITA 248.68 2 1 2 Gabriele FRANGIPANI Fiamme Oro ITA 239.78 1 2 3 Corey CIRCELLI Icelab ITA 214.00 3 3 4 Raffaele Francesco ZICH Ice Club Torino ITA 195.60 4 4 WD Matteo RIZZO Fiamme Azzurre ITA

Foto: LaPresse

