Biathlon, quando si svolge il World Team Challenge 2023? Data, orario, tv, chi parteciperà

In attesa della ripartenza della Coppa del Mondo ad inizio gennaio in quel di Oberhof, si avvicina il consueto appuntamento post-natalizio con il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke. La kermesse tedesca, giunta quest’anno all’edizione numero 22, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen giovedì 28 dicembre 2023 a partire dalle ore 18.15.

L’Italia non parteciperà all’evento, dopo aver vinto nel 2018 con il tandem composto da Dorothea Wierer e Lukas Hofer. La Germania padrona di casa potrà schierare due coppie, formate da Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1) ed Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2), mentre gli altri atleti impegnati saranno Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia), Julia Simon e Fabien Claude (Francia), Lisa Theresa Hauser e Felix Leitner (Austria), Marketa Davidova e Michal Krcmar (Repubblica Ceca), Lotte Lie e Florent Claude (Belgio), Polona Klemenčič e Jakov Fak (Slovenia), Juliya Dzhyma e Dmytro Pidruchnyi (Ucraina) ed Amy Baserga e Sebastian Stalder (Svizzera).

Il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke 2023 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in programma giovedì 28 dicembre 2023 a partire dalle ore 18.15 (con la mass start e a seguire l’inseguimento con distacchi dimezzati), verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now.

CALENDARIO WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON

Giovedì 28 dicembre

Ore 18.15 mass start World Team Challenge Gelsenkirchen (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 19.05 pursuit World Team Challenge Gelsenkirchen (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON

1 Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1)

2 Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2)

3 Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia)

4 Julia Simon e Fabien Claude (Francia)

5 Lisa Theresa Hauser e Felix Leitner (Austria)

6 Marketa Davidova e Michal Krcmar (Repubblica Ceca)

7 Lotte Lie e Florent Claude (Belgio)

8 Polona Klemenčič e Jakov Fak (Slovenia)

9 Juliya Dzhyma e Dmytro Pidruchnyi (Ucraina)

10 Amy Baserga e Sebastian Stalder (Svizzera)

