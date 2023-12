Pallanuoto, Sandro Campagna: “Era un’amichevole importante, sono soddisfatto”

L’Italia ha vinto all’esordio della Sardinia Cup, torneo in corso a Cagliari in preparazione agli Europei ed ai Mondiali di pallanuoto: il Settebello nella prima giornata ha schiantato la Francia per 13-6, regalando sprazzi di bel gioco nonostante i carichi di lavoro si facciano sentire in questo momento della preparazione.

Al sito federale il CT dell’Italia, Sandro Campagna, ha analizzato il match: “Mai in discussione il risultato, anche se conta relativamente. Siamo partiti bene, potevamo anche fare qualche gol perché abbiamo sbagliato qualche 1 contro 0. Soprattutto siamo andati bene con l’uomo in meno. Loro hanno fatto 0 su 5 il primo tempo, che li ha un po’ demoralizzati. Poi abbiamo concesso due tiri stupidi da fuori e sono andati tre pari con molta superficialità nostra in difesa. Di nuovo i ragazzi si sono sciolti e abbiamo fatto delle belle conclusioni con buone trame di gioco. C’è stata un po’ di stanchezza nella parte centrale della partita, ma è chiaro perché i carichi di lavoro sono importanti ora. La Francia giocava un ottimo pressing ed è vero che gli mancavano due o tre giocatori forti fisicamente. Però devo dire che è stata una partita di qualità, secondo me, e visto che era un’amichevole importante sono soddisfatto“.

Quaterna per il nuovo capitano del Settebello, Francesco Di Fulvio: “Siamo partiti un po’ contratti forse per via della stanchezza. Ci siamo sbloccati nel terzo e quarto tempo, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, soprattutto in fase difensiva. Sono contento perché i primi due minuti abbiamo difeso cinque inferiorità numeriche. Si vede che c’è gruppo, voglia di migliorarci, di difendere la nostra porta. Sono contento e orgoglioso. Il ruolo che avevo prima con quello che ho adesso non cambia niente. Spero di trasmettere qualcosa ai ragazzi. Spero di averlo fatto anche prima. Con questo nuovo ruolo ho ancora più voglia, ancora più stimoli. Questo Settebello può migliorare tanto, ha ancora un grandissimo margine. Ci possiamo togliere delle bellissime soddisfazioni“.

Chiusura affidata ad Alessandro Velotto, giocatore del Marsiglia, e dunque abituato a giocare contro elementi della Francia: “Loro li conosco bene, sono una squadra molto fisica. I primi due tempi ci hanno messo in difficoltà con questo pressing, questo nuoto aggressivo, ma abbiamo tenuto bene, con una bella difesa e alla lunga siamo usciti“.

Foto: LiveMedia/Luigi Canu

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...