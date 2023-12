Pallanuoto, Italia-Francia 13-6. Settebello vittorioso nel primo match della Sardinia Cup

Inizia nel migliore dei modi per il Settebello il Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup, torneo propedeutico ad Europei e Mondiali di pallanuoto: a Cagliari, nella prima giornata, l’Italia strapazza la Francia, tenuta a lungo a digiuno in attacco, imponendosi per 13-6. Nella sfida inaugurale della manifestazione il Montenegro regola l’Australia per 8-6.

Nel primo quarto le due squadre impiegano qualche minuto a carburare, poi è l’Italia a trovare il bandolo della matassa, sbloccandosi grazie all’azione che porta al rigore trasformato da Cannella a metà tempo. Il Settebello tiene a bada i transalpini e torna a colpire in chiusura di frazione grazie al gol in superiorità numerica messo a segno da Iocchi Gratta proprio a fil di sirena per il 2-0.

Nel secondo parziale la Francia con l’uomo in più trova la via del gol con Canonne, ma subito risponde, sempre in superiorità, Cannella. Superata metà frazione i transalpini dapprima accorciano con Bouet e poi pareggiano con Vanpeperstraete, ancora con l’uomo in più. L’Italia si scuote immediatamente e dopo pochi secondi Echenique riporta in vantaggio gli azzurri, sempre in superiorità, poi ancora una volta è Iocchi Gratta a mettere il punto esclamativo sulla frazione con la rete che vale il 5-3 a metà gara.

Nel terzo periodo l’avvio del Settebello è devastante: in quattro minuti vanno in gol capitan Di Fulvio a uomini pari, Echenique in superiorità numerica, Fondelli su tiro di rigore ed ancora Di Fulvio, questa volta con l’uomo in più. La Francia interrompe il parziale di 6-0 dell’Italia col gol di Bodegas (in superiorità), ma ancora una volta Di Fulvio ristabilisce le distanze. Negli ultimi secondi la rete di Khasz (con l’uomo in più) fissa lo score sul 10-5.

Nell’ultimo quarto la musica non cambia, con Cannella che apre le marcature in superiorità. Bodegas trova quello che sarà l’ultimo gol della Francia, poi ancora Di Fulvio ed infine Dolce (quest’ultimo in superiorità numerica) siglano le reti che portano il punteggio sul definitivo 13-6.

TABELLINO

Italia-Francia 13-6

Italia: Nicosia, Di Fulvio 4, Velotto, Marziali, A. Fondelli 1, Cannella 3, Renzuto, Echenique 2, N. Presciutti, Gianazza, Iocchi Gratta 2, Dolce 1, De Michelis. All. Campagna.

Francia: Hovhannisyan, Saudadier, Mas, Bouet 1, Khasz 1, Marion Vernoux, Zivkovic, Canonne 1, Do Carmo, Bodegas 2, Vanpeperstraete 1, De Nardi, Fontani. All. Bruzzo.

Arbitri: Carney (Aus), Matijasevic (Mne).

Note – Parziali: 2-0, 3-3, 5-2, 3-1. Spettatori 400 circa. Sup. num.: Italia 7/12 + 2 rig., Francia 3/11. De Michelis (I) sostituisce Nicosia nel terzo tempo.

Foto: LiveMedia/Simone Boi

