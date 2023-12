Pallanuoto, prosegue la lotta a distanza tra Pro Recco e Savona in testa alla Serie A1. Si infiamma la volata per il settimo posto che vale il Round Scudetto

Undicesima giornata e terzultimo turno della regular season per la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, che dopo il 12 dicembre lascerà spazio alla Nazionale fino a fine febbraio per la disputa di Europei e Mondiali: si fa accesa la volata per i primi 7 posti, che valgono l’accesso al Round Scudetto, mentre alla ripresa le altre 7 squadre giocheranno il Round Retrocessione.

La Pro Recco, a punteggio pieno, ospiterà il Catania e chiederà strada agli etnei per conservare i 3 punti di margine sul Savona, impegnato in una trasferta insidiosa a Bologna contro il De Akker Team. Il Brescia non dovrebbe avere problemi, invece, nella trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova.

Insidiosa la trasferta ad Ostia contro la Nuoto Roma per l’Ortigia, così come dovrà fare molta attenzione il Telimar, impegnato a Napoli contro il Posillipo. Il Trieste difenderà il sesto posto nel match di Chiavari contro il Camogli ultimo in classifica, infine il Quinto ospiterà il Salerno per provare a rimanere solo in settima piazza.

Va ricordato che De Akker Team e Posillipo hanno una gara in meno, dovendo rigiocare la prosecuzione del match dal momento dell’errore tecnico che ha portato alla non omologazione del risultato della sfida del sesto turno, che venne vinta dal Posillipo a Bologna per 9-10.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

11^ Giornata – sabato 2 dicembre 2023

14:00 ASTRA NUOTO ROMA – C.C. ORTIGIA 1928 RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

15:00 IREN GENOVA QUINTO – CHECK-UP R.N. SALERNO Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

15:00 PRO RECCO N e PN – NUOTO CATANIA Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – AN BRESCIA Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

16:30 C.N. POSILLIPO – TELIMAR Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

18:30 DE AKKER TEAM – R.N. SAVONA Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

19:15 SPAZIO R.N. CAMOGLI – PALLANUOTO TRIESTE Chiavari (GE) – Piscina Comunale “M. Ravera”

Classifica

PRO RECCO 30

R.N. SAVONA 27

AN BRESCIA 21

TELIMAR 19

CC ORTIGIA 1928 18

PN TRIESTE 15

CN POSILLIPO* 13

ASTRA NUOTO ROMA 13

IREN GENOVA QUINTO 13

DE AKKER TEAM* 11

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti