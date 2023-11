Pallanuoto, i migliori italiani della decima giornata di A1. Giacomo Cannella trascina la Pro Recco

La decima giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, quartultima della Regular Season, si è giocata interamente mercoledì 29 novembre 2023: indicazioni soprattutto nella corsa al settimo posto, che varrà l’accesso al Round Scudetto e la conseguente matematica salvezza già il 12 dicembre.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA DECIMA GIORNATA

Agostino Maria Somma (Posillipo): pesantissima vittoria in trasferta dei campani, che passano per 10-11 a Catania ed agganciano in settima posizione la Nuoto Roma ed il Quinto. L’attaccante classe 2004 sigla una tripletta, sfruttando in due occasioni la superiorità numerica e mettendo a segno la rete del definitivo 10-11 a 1’07 dalla fine.

Niccolò Figari (Quinto): i liguri pareggiano a 42″ dalla sirena in casa del De Akker Team nel match concluso 12-12 proprio grazie ad una rete siglata in superiorità dal veterano classe 1988. Il difensore del Quinto mette a segno due gol nell’ultimo quarto e guida la propria squadra al pareggio.

Davide Occhione (Telimar): i siciliani soffrono, ma nell’ultimo quarto rimontano il Camogli, battuto per 9-8, risultato che per i palermitani vale il quarto posto grazie al ko dell’Ortigia. Ben sei reti portano la firma del difensore classe 2002, che nell’ultimo quarto provoca lo strappo decisivo dal 7-7 al 9-7.

Giacomo Cannella (Pro Recco): restano a punteggio pieno i campioni d’Europa, che confermano il primo posto solitario passando per 7-12 in casa dell’Ortigia. Importante la tripletta dell’attaccante classe 1997, il quale nel primo quarto trasforma due rigori e firma così il primo break della gara, mettendo la strada in discesa per i liguri.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo