Rugby, le Zebre Parma in Sudafrica per battere gli Stormers

Torna questa sera l’United Rugby Championship, con il settimo turno che chiuderà la prima parte della stagione prima della pausa per le coppe europee. E le Zebre Parma scenderanno in campo domani nel tardo pomeriggio in casa dei sudafricani Stormers, in uno scontro diretto tra due formazioni che vogliono rientrare nella corsa playoff.

Sia la franchigia federale sia i ragazzi di Stellenbosch sono fuori dalla top 8, con gli Stormers che con due successi sono a quota 13 punti, mentre gli emiliani, con un solo successo stagionale, seguono a quota 11 punti. Ma attenzione, perché per i sudafricani le due vittorie sono arrivate nelle prime due giornate del torneo e, da quel momento, hanno subito quattro sconfitte, anche se quasi tutte di strettissima misura.

Di contro, le Zebre Parma hanno conquistato una vittoria e un pareggio negli ultimi tre turni del torneo, interrompendo una striscia negativa che durava da oltre un anno. Settimana scorsa, però, è arrivato un pesantissimo ko contro i Lions nella prima trasferta sudafricana. I ragazzi di Fabio Roselli hanno deluso molto in difesa, subendo mete evitabili e regalando, di fatto, il match agli avversari.

Contro gli Stormers servirà cambiare marcia soprattutto quando il possesso dell’ovale sarà nelle mani dei padroni di casa. I 221 punti subiti significano seconda peggior difesa del torneo, con ben 31 mete subite e per vincere le partite non bastano le 21 mete segnate, cioè il quarto miglior attacco dopo le prime tre della classifica.

Foto: Alessio Tarpini – LPS