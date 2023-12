Pallanuoto: L’Ekipe Orizzonte Catania continua a vincere. Risultati e classifca della decima giornata

Decimo turno per il campionato femminile di pallanuoto: ultima giornata prima della lunga pausa invernale che proseguirà fino a fine febbraio. L’Ekipe Orizzonte Catania vince ancora e resta sola in vetta alla graduatoria. Successi anche per Rapallo, SIS Roma, Trieste e Plebiscito tra le inseguitrici.

Giornata importante anche perché si sono delineate le qualificate alla Final Six di Coppa Italia: L’Ekipe Orizzonte Catania, Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste, Rapallo Pallanuoto, Sis Roma e Brizz Nuoto.

Andiamo a scoprire i risultati e la classifica aggiornata.

10^ giornata

sabato 2 dicembre

Olio di Calabria IGP Cosenza Nuoto-L’Ekipe Orizzonte 5-30

Rapallo Pallanuoto-Netafim Bogliasco 1951 13-10

Brizz Nuoto-SIS Roma 6-21

Como Nuoto Recoaro-Pallanuoto Trieste 4-15

Plebiscito Padova-US L. Locatelli 12-9

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 27

RAPALLO PALLANUOTO 24

C.S. PLEBISCITO PD 21

S.I.S. ROMA 21

PALLANUOTO TRIESTE 21

BRIZZ NUOTO 12

NETAFIM BOGLIASCO 1951 7

COSENZA PALLANUOTO 7

COMO NUOTO RECOARO 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli