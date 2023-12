Calcio a 5: Napoli e Italservice si impongono nel sabato dell’11esima giornata

Un altro pezzo del programma dell’11esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 è andata in archivio. Due i match in programma, ecco come sono andate le cose.

Vittoria esterna piena di gol, con lo score di 5-7, per il Napoli che si è imposto in casa del Mantova, grazie al poker di Mancuso e alla doppietta di Borruto, il quale aveva firmato anche un involontario autorete.

Blitz lontano da casa anche per l’Itaservice Pesaro: 0-2 in casa del Cosenza, per effetto dei gol messi a referto da Tonidandel e Canal, entrambi nella ripresa.

Domani l’ultima partita in programma per questo turno di campionato: Olimpus Roma-Active Network, considerando che Olimpia Verona-Feldi Eboli si recupererà il 16 dicembre.

