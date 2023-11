Pallanuoto, Ortigia-Pro Recco e Savona-Trieste i match di cartello della decima giornata di Serie A1

Turno infrasettimanale per la Serie A1 di pallanuoto maschile, che da domani parte con un tour de force che porterà alla conclusione della prima fase (13ma giornata) il 12 dicembre, per poi lasciare spazio alla Nazionale fino a fine febbraio per la disputa di Europei e Mondiali. Si tratta del quartultimo turno del girone d’andata, poi le prime 7 comporranno il Round Scudetto, mentre le altre 7 giocheranno il Round Retrocessione.

Domani il decimo turno del massimo campionato vedrà due match di cartello per la parte alta della classifica, ovvero Ortigia-Pro Recco e Savona-Trieste. I campioni d’Europa, in vetta solitaria a punteggio pieno, chiedono strada agli aretusei, terzi assieme al Brescia, mentre i giuliani vanno in Liguria con l’intento di non perdere ulteriore terreno dal gruppo di testa che nella seconda fase della stagione si giocherà lo scudetto.

Il Brescia proverà a confermare il terzo posto contro la Nuoto Roma, che invece vorrà difendere il settimo posto, che varrebbe l’accesso al Round Scudetto e la conseguente matematica salvezza già a metà dicembre. Il Telimar proverà invece a scalare posizioni sfruttando lo scontro con il Camogli, fanalino di coda ancora a quota zero. In coda il Salerno proverà invece a rilanciarsi ospitando la Roma Vis Nova.

Nella corsa al settimo posto saranno molto interessanti gli scontri De Akker-Quinto e Catania-Posillipo, con punti in palio pesantissimi, anche in virtù del fatto che bolognesi e campani hanno una gara in meno, dovendo rigiocare la prosecuzione del match dal momento dell’errore tecnico che ha portato alla non omologazione del risultato della sfida del sesto turno, che venne vinta dal Posillipo a Bologna per 9-10.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

10^ Giornata – mercoledì 29 novembre 2023

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PRO RECCO N e PN Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

18:00 TELIMAR – SPAZIO R.N. CAMOGLI Palermo – Piscina Comunale Olimpica

18:00 NUOTO CATANIA – C.N. POSILLIPO Catania – Piscina “F. Scuderi”

19:30 AN BRESCIA – ASTRA NUOTO ROMA Brescia – Centro Natatorio Mompiano

20:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

20:00 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAISport

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Classifica

PRO RECCO 27

R.N. SAVONA 24

AN BRESCIA 18

CC ORTIGIA 1928 18

TELIMAR 16

PN TRIESTE 15

ASTRA NUOTO ROMA 13

IREN GENOVA QUINTO 12

DE AKKER TEAM* 10

CN POSILLIPO* 10

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 6

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 4

SPAZIO RN CAMOGLI 0

* = una partita in meno

