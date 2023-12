Pallamano, Mondiali Femminili 2023: affermazioni per Francia e Camerun

Un’altra giornata della prima fase dei Mondiali Femminili 2023 di pallamano si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nelle otto partite odierne in programma.

Gruppo B

Il Camerun si impone di stretta misura per 26-23 sul Paraguay, in un match molto inteso, mentre il Montenegro regola 24-18 un’Ungheria coriacea ma non al livello delle rivali.

Gruppo D

Fra Angola e Islanda finisce 26-26: pari e patta fra le africane e le nordeuropee. Nell’attesissimo confronto invece tra Francia e Slovenia, a spuntarla sono state le transalpine con lo score di 31-26

Gruppo F

Il Giappone dilaga 42-10 contro l’Iran, la Germania vince quasi doppiano la Polonia con il risultato di 33-17.

Gruppo H

Il confronto fra Argentina e Congo si risolve per 31-26 a favore delle sudamericane, con invece il duello tutto europeo fra Olanda e Repubblica Ceca che termina 33-20.

Domani altre quattro gare in agenda: Cina-Senegal, Serbia-Cile, ma soprattutto Svezia-Croazia e Danimarca-Romania.

