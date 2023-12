Volley, Milano domina il derby di Superlega e si porta a un punto da un irriconoscibile Monza

Derby senza storia, quello che ha chiuso l’ottava giornata di Superlega: a vincerlo, anzi a dominarlo un po’ a sorpresa è stata l’Allianz Milano che ha sbancato il campo della Mint Monza, che finora aveva avuto un cammino più che soddisfacente in campionato, con un secco 3-0 che non lascia spazio a discussioni o recriminazioni da parte dei padroni di casa. Equilibrio solo nella parte iniziale dei tre set disputati, poi solo Milano in campo nonostante l’assenza di Ishikawa, sostituito da un ottimo Mergarejo.

Dopo una prima fase piuttosto combattuta, i milanesi prendono il largo nella fase centrale del primo set (16-11) e aumentano progressivamente il vantaggio fino al 25-16 che indirizza l’incontro. Monza prova a reagire, tiene il ritmo dei rivali in avvio di secondo set ma, ancora una volta, nella parte centrale, va in difficoltà prima in ricezione e poi in attacco (troppo poco il 36% con cui i padroni di casa hanno chiuso la loro prestazione in questo fondamentale. Ancora una volta Porro distribuisce al meglio, chiamando in causa a più riprese anche Loser che non tradisce e arriva il 2-0 con il punteggio di 25-18.

Nel terzo set i monzesi faticano fin dai primi scambi, vanno sotto 7-3, non riescono a ritrovare il bandolo della matassa e per Milano è abbastanza facile tenere i rivali a distanza di sicurezza (16-12) e ancora una volta dilagare nel finale vincendo con il punteggio di 25-18.

In casa Allianz 11 i punti Mergarejo e Loser che sono stati i top scorer della squadra di Piazza con Kaziyski che ha raggiunto quota 10 punti. Per Monza nessun giocatore in doppia cifra, con la coppia canadese la più prolifica, Maar con 9 punti e Loeppky con 8.

